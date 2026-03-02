Confirma Fiscalía detención de presidente municipal, síndica y dos policías de Ipalapa por homicidio de ex edil (13:45 h)

Oaxaca de Juárez, 2 de marzo. Como resultado de estrategias de investigación integral y coordinadas de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) junto con el Gabinete de Seguridad integrado por la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Secretaría de Marina (SEMAR), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y el Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo y Coordinación e Inteligencia (C5i), se desplegó un operativo que permitió la detención de cuatro personas, entre ellas E.P.P., presidente municipal de Santa María Ipalapa, distrito de Putla, por el delito de ejecución extrajudicial.

Esta acción deriva de hechos ocurridos el 11 de mayo de 2025, cuando la víctima identificada como L.G.S.L. -expresidente municipal de Santa María Ipalapa- circulaba sobre la calle Alfonso Caso, en Ipalapa, en compañía de otras personas. En ese momento, elementos de la Policía Municipal le marcaron el alto; sin embargo, la unidad continuó su marcha y posteriormente se detuvo.

Las indagatorias establecen que la Policía Municipal se dirigió a la víctima y le manifestó que tenía instrucciones del presidente municipal y de la síndica municipal para detenerlo.

Posteriormente, un elemento policial accionó su arma de fuego contra la víctima, provocándole lesiones que derivaron en su muerte.

A partir de estos hechos, la FGEO inició las investigaciones ministeriales correspondientes mediante trabajos de inteligencia criminal y en coordinación con el Gabinete de Seguridad desplegó un operativo coordinado que permitió la detención de E.P.P., presidente municipal de Santa María Ipalapa; R.C.G., síndica municipal; así como de A.C.S. y A.H.S., quiénes son elementos de la Policía Municipal de la localidad.

