Irán dispara su arsenal contra instalaciones militares de Estados Unidos en Medio Oriente (09:45 h)

Oaxaca de Juárez, 28 de febrero. La escalada militar en Medio Oriente alcanzó un nuevo punto crítico luego de que Irán lanzara un ataque simultáneo con misiles contra múltiples instalaciones militares de Estados Unidos en el Golfo Pérsico, en respuesta a las operaciones anunciadas previamente por Washington en coordinación con Israel.

De acuerdo con reportes de The Wall Street Journal, los proyectiles fueron dirigidos contra bases estadounidenses ubicadas en países como Baréin, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait, donde Washington mantiene presencia militar estratégica.

Ataques coordinados en varios países

Las ofensivas se registraron prácticamente al mismo tiempo en distintos puntos de la región, activando sistemas de defensa aérea y protocolos de emergencia. Algunos misiles fueron interceptados, mientras que otros impactaron en zonas cercanas a instalaciones militares.

Autoridades iraníes señalaron que las bases que respalden operaciones contra su territorio se consideran objetivos legítimos, en el marco de la confrontación abierta tras los bombardeos conjuntos de Estados Unidos e Israel.

“Amplitud inédita” de la ofensiva

Un funcionario estadounidense citado por la misma fuente reconoció que no se había enfrentado antes a una amplitud tan grande de ataques simultáneos contra bases estadounidenses en el extranjero. No obstante, aseguró que el personal militar estaba preparado y que los protocolos de defensa funcionaron conforme a lo previsto.

Hasta el momento, el Pentágono no ha hablado de una declaración formal de guerra, pero la magnitud de la respuesta iraní refleja un nivel de confrontación directa pocas veces visto en la región.

Riesgo de expansión regional

Analistas advierten que este intercambio de ataques podría desencadenar una escalada mayor si continúan las represalias. La presencia de fuerzas estadounidenses en varios países del Golfo convierte a la región en un tablero estratégico de alta tensión.

Con los misiles ya lanzados y las operaciones militares en curso, la comunidad internacional observa con preocupación el desarrollo de un conflicto que amenaza con ampliarse más allá de un enfrentamiento limitado.

