Irán dispara su arsenal contra instalaciones militares de Estados Unidos en Medio Oriente (09:45 h)

Oaxaca de Juárez, 28 de febrero. La escalada militar en Medio Oriente alcanzó un nuevo punto crítico luego de que Irán lanzara un ataque simultáneo con misiles contra múltiples instalaciones militares de Estados Unidos en el Golfo Pérsico, en respuesta a las operaciones anunciadas previamente por Washington en coordinación con Israel.
Autoridades iraníes señalaron que las bases que respalden operaciones contra su territorio se consideran objetivos legítimos, en el marco de la confrontación abierta tras los bombardeos conjuntos de Estados Unidos e Israel.
Hasta el momento, el Pentágono no ha hablado de una declaración formal de guerra, pero la magnitud de la respuesta iraní refleja un nivel de confrontación directa pocas veces visto en la región.
Riesgo de expansión regional
Analistas advierten que este intercambio de ataques podría desencadenar una escalada mayor si continúan las represalias. La presencia de fuerzas estadounidenses en varios países del Golfo convierte a la región en un tablero estratégico de alta tensión.
Con los misiles ya lanzados y las operaciones militares en curso, la comunidad internacional observa con preocupación el desarrollo de un conflicto que amenaza con ampliarse más allá de un enfrentamiento limitado.
Deja un comentario