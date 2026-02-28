¡Avión con dinero se estrella! Caos y saqueos tras tragedia aérea en Bolivia (10:00 h)

Oaxaca de Juárez, 28 de febrero. Un avión militar de la Fuerza Aérea Boliviana que transportaba billetes del Banco Central de Bolivia (BCB) se estrelló cerca del aeropuerto de El Alto, dejando hasta el momento 15 personas fallecidas.

La aeronave se disponía a aterrizar, pero no logró frenar debido a que, según los primeros reportes, la pista estaba cubierta de hielo tras una intensa granizada. El aparato salió de la pista e impactó contra varios vehículos en una avenida cercana, lo que agravó la magnitud del siniestro.

Billetes sin valor legal, advierte Banco Central

Tras el accidente, varios pobladores se aproximaron al lugar e intentaron recuperar fajos de billetes que quedaron esparcidos entre los restos de la aeronave. Las imágenes de personas recogiendo dinero circularon rápidamente en redes sociales, generando escenas de tensión y desorden en la zona.

En una conferencia breve, el Banco Central de Bolivia aclaró que los billetes transportados “no tienen ningún valor legal”, ya que no habían pasado por el proceso de monetización.

Según explicó la entidad, el dinero solo adquiere validez cuando es recibido en las bóvedas, resguardado oficialmente y autorizado para su circulación en el sistema financiero.

“Mientras no ocurra esta monetización, los billetes no tienen ningún valor legal”, precisó el comunicado. Además, advirtió que la tenencia de ese material constituye un delito y exhortó a la población a devolver cualquier pieza recuperada al Banco Central o a cualquier entidad financiera, donde se realizará el control de las series correspondientes.

La institución también informó que el cargamento estaba asegurado bajo una póliza “puerta a puerta”, por lo que el Estado no sufrirá un perjuicio económico. Antes de detallar los aspectos técnicos, el Banco expresó su solidaridad con las víctimas y sus familias, en medio de una tragedia que ha conmocionado a Bolivia.

Foto: @MauriOrellanaSV

