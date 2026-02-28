Guerra en Medio Oriente: Donald Trump anuncia operaciones militares de Estados Unidos e Israel contra Irán (09:35 h)

Oaxaca de Juárez, 28 de febrero. La tensión en Medio Oriente escaló a un nuevo nivel luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara el inicio de “grandes operaciones de combate” contra Irán, en coordinación con Israel.

El mandatario confirmó que las acciones militares ya están en marcha y que forman parte de una estrategia conjunta con el gobierno israelí para atacar objetivos considerados estratégicos dentro del territorio iraní. La decisión marca uno de los momentos más delicados en la región en los últimos años.

¿Qué anunció Trump sobre Irán?

En su mensaje, Trump señaló que las fuerzas estadounidenses comenzaron operaciones militares masivas y continuas contra instalaciones vinculadas con capacidades militares iraníes.

Según explicó, el objetivo es neutralizar amenazas que, desde la visión de Washington, representan un riesgo para la seguridad de Estados Unidos y sus aliados.

El presidente también reiteró su postura sobre impedir que Irán desarrolle armamento nuclear, uno de los ejes centrales de su política exterior hacia Teherán.

Hasta el momento, el gobierno estadounidense no ha utilizado el término “declaración formal de guerra”, sino que ha descrito las acciones como operaciones militares o de combate.

Escalada y tensión internacional

El anuncio ocurre en un contexto de creciente tensión entre Estados Unidos, Israel e Irán, con intercambios de amenazas y movimientos estratégicos en la región.

Diversos gobiernos han llamado a la contención y a evitar una escalada mayor que pueda desatar un conflicto regional de grandes dimensiones. Analistas internacionales advierten que cualquier respuesta directa de Irán podría ampliar el enfrentamiento más allá de las fronteras actuales.

Por ahora, la comunidad internacional permanece atenta al desarrollo de las operaciones y a las posibles reacciones diplomáticas y militares que puedan surgir en las próximas horas.

Publimetro

