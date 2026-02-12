Invitan al 53 Aniversario del Observatorio Municipal “Canuto Muñoz Mares” (13:00 h)

Oaxaca de Juárez, 12 de febrero. El Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, a través de la Secretaría de Cultura, Educación y Fomento a la Lectura, invita a vecinas, vecinos y visitantes a celebrar el 53 Aniversario del Observatorio Municipal “Canuto Muñoz Mares”, un espacio emblemático que promueve la divulgación científica, la educación y la participación comunitaria.

La celebración se llevará a cabo este 13 de febrero, a las 18:00 horas, en las instalaciones del observatorio, ubicadas en la calle Nicolás Copérnico, en el Cerro del Fortín.

Como parte de las actividades conmemorativas se realizará una exposición pictórica del maestro Jorge González Velázquez, así como talleres, conferencias y una jornada de observación astronómica con telescopio, acercando la ciencia y el arte a personas de todas las edades.

El Observatorio Municipal “Canuto Muñoz Mares” es un referente en la capital oaxaqueña para el fomento del conocimiento científico y la formación de nuevas generaciones interesadas en la astronomía y la exploración del universo. A lo largo de más de cinco décadas, ha sido un punto de encuentro para la divulgación, el aprendizaje y la sana convivencia.

Con este tipo de actividades, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de fortalecer los espacios culturales y científicos, fomentando la participación ciudadana y consolidando una ciudad limpia, ordenada y segura, donde la educación y la cultura sean pilares del bienestar colectivo.

La invitación está abierta al público en general.

