Reporta Secretaría de Desarrollo nueve casos de gusano barrenador en la Mixteca (13:30 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 12 de febrero. Durante conferencia de prensa que se realizó el 3 de febrero del presente año, desde la capital del estado, la Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural en Oaxaca, reportó que la región Mixteca acumulaba siete casos de gusano barrenador, pero a una semana, esta cifra aumentó a nueve casos.

El jefe del Departamento de Salud Animal de dicha secretaría, Enrique Rojas Rojas, recalcó que los casos fueron atendidos por ocho brigadas de la dependencia estatal, mismas que se trasladaron a los lugares reportados, y por la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa.

“En Constancia del Rosario, tenemos dos; en Santa María Ipalapa, otros dos; en la heroica Ciudad de Tlaxiaco, un caso; Santa María Camotlán, uno; e n Santiago Juxtlahuaca, un caso; Santiago Nuyoó, un caso; y otro en Zapotitlán Launas”, detalló.

Compartió que, al realizar el reporte del caso, se presenta el personal en el lugar, a realizar diversas preguntas, se procede a curar al animal, no se sacrifica y tampoco se pone en cuarenta el lugar.

El médico veterinario agregó que también se da el tratamiento, que es gratuito, se toma la muestra de la miasis, comúnmente conocida como gusanera, y se envía al laboratorio.

“Una vez con eso, se envía una brigada, posteriormente, para hacer un monitoreo barrido alrededor de 20 kilómetros de donde se hace el reporte; se presentan las brigadas para hacer un barrido, en el sentido de revisar a la mayoría de los animales, tanto de producción como de compañía, para ver que no tengan heridas que puedan presentar miasis, en caso de encontrarlas, se hace la atención”, explicó.

Reveló que en la región Mixteca los casos de gusano barrenador se presentaron en animales bovinos y ovinos; es decir vacas, borregos y una cabra.

Aseguró que se puede consumir la carne o leche, una vez que es curado el animal, al igual que aquella proteína infectada por el gusano barrenador, en caso de que alguien la vendiera.

