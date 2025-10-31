¡Interesante! Chicharito Hernández estará en el Mundial 2026 por decisión de la FIFA (15:00 h)

Oaxaca de Juárez, 31 de octubre. Javier “Chicharito” Hernández sigue dando de qué hablar, y no necesariamente por su amplia trayectoria en la Selección Mexicana o en clubes europeos. Y es que un nuevo rumor que sacudió al mundo deportivo fue que el Chicharito no sería embajador de la sede de Guadalajara para el Mundial 2026, debido a la polémica ocasionada por sus comentarios machistas.

Sin embargo, el presidente de Zapopan habló sobre esta situación y desmintió todo tipo de especulaciones.

Desmienten que Chicharito Hernández haya sido destituido por la FIFA

Juan José Frangie, presidente de Zapopan, aclaró que Javier “Chicharito” Hernández sigue siendo una pieza fundamental para la FIFA rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Frangie desmintió los rumores que circulaban en redes sociales sobre si el futbolista fue o no considerado como embajador del máximo organismo del balompié en Jalisco

“Él es embajador de la FIFA, no es embajador de Jalisco. Desde un inicio nos comentaron que él es la imagen de la FIFA”, afirmó.

Este hecho generó polémica entre los aficionados, quienes defendieron al jugador asegurando que no dañaría la imagen institucional. Incluso, el periodista David Faitelson lamentó la situación y defendió la trayectoria del delantero, asegurando que “lo que provocó en los aficionados y lo que generó en nuestra niñez” debería ser valorado.

