Captan a perros con pelaje azul en las inmediaciones de Chernóbil (16:00 h)

Oaxaca de Juárez, 31 de octubre. A poco más de 39 años del desastre nuclear en la planta “Vladímir Ilich Lenin” en Prípiat, Ucrania, se reveló un nuevo fenómeno en la zona. A través de redes sociales, se difundieron algunas fotos de varios perros con un inusual pelaje de color azul en las inmediaciones de la zona de Chernóbil.

De acuerdo con la información, las fotos en un principio las reveló la organización “Dogs of Chernobyl”, esto tras una jornada de esterilización. Debido a lo inusual que representa este pelaje en los perros, las fotografías rápidamente se viralizaron en todos los medios.

Especial |

Se sabe que al menos tres perros son los que cuentan con este extraño pelaje en tonos azulados en las inmediaciones de Chernóbil. Los veterinarios y expertos habrían tomado algunas pruebas para conocer las causas de esta mutación y saber si representa un riesgo para otros animales en la zona.

Debido a esta rareza, no se descarta que el cambio en la tonalidad del pelaje se deba a la radiación que todavía persiste en el área. A pesar de ello, todavía no se cuenta con la suficiente evidencia científica para determinar las causas de este fenómeno.

Recordemos que la noche del 25 de abril de 1986, se registró una explosión en la planta nuclear de Prípiat, Ucrania. La radiación y el contacto de las partículas radioactivas causaron un severo daño en las instalaciones, así como en zonas aledañas.

Derivado de ello, Chernóbil terminó evacuada debido a los altos niveles de radiación, provocando que se volviera una ciudad fantasma. Con el paso de los años, la naturaleza y algunos animales comenzaron a apropiarse de los edificios abandonados.