Inquieta a Canaco Huajuapan robo de vehículos y casa habitación (18:30 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 3 de septiembre. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) delegación Huajuapan, René Arias Cruz, indicó que como empresarios están preocupados por el incremento de robo de vehículos y a casa habitación en los últimos días.

Indicó que la madrugada del 1 de septiembre, se robaron un vehículo y también una camioneta de color negro, marca Ford, modelo Explorer, en distintos lugares de la ciudad de Huajuapan. Siendo más de dos personas las que cometieron los hurtos, al parecer, a bordo de otras unidades de motor.

“Yo creo que, como padres de familia, como empresarios y cámaras, deberíamos organizarnos más o tener la apertura con las corporaciones de seguridad. Hacer un frente común, para tratar de evadir esto. Es preocupante, aparentemente estemos en calma, pero al 100 no lo estamos, y no la verdad se ha empezado a disparar nuevamente este tema de la inseguridad, del robo de vehículos”, refirió.

Refirió que buscarán una reunión con el presidente municipal de Huajuapan, Luis de León Martínez Sánchez, y con el director de Seguridad Pública, Vialidad, Protección Civil y Bomberos, Christian Reyes Ramírez, para hablar sobre el tema y de las posibles acciones para evitar que continúen el robo de los vehículos.

Arias Cruz aseguró que se calmó el asalto a los comerciantes y empresarios, en la carretera federal 190 Huajuapan-Acatlán de Osorio, y en la vía 125, que dirige a la ciudad de Tehuacán, Puebla.

“Fíjate que tuvimos el reporte en la colonia Lázaro Cárdenas, Fidepal, que hubo robo a casas habitación, hemos tenido el robo de tres o cuatro robos a la semana. De alguna forma hemos hablado con los vecinos de que tengan un poco más de seguridad, tengan vigilancia entre vecinos, si ven un carro que está cargando muebles, tenemos que hablarle al vecino si se trata de él, tener esa coordinación. Es la periferia de la ciudad donde hemos detectado o hemos tenido la información que se ha levantado un poco el robo a casa habitación”, reveló.

Exhortó a los habitantes de las colonias a coordinarse, para solicitar la presencia de la policía en caso de ver algún carro sospechoso u otra actividad anormal, para evitar que continúe el robo a casas habitación.

Apuntó que el fin de semana buscarán reunirse con mandos de la Policía Estatal, Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Guardia Nacional, para pedir que incrementen sus recorridos de manera más lenta en sus vehículos, y de esta última corporación a pie, en el Centro y distintas colonias de Huajuapan.

En otro hecho, se dio a conocer que un hombre de chamarra en color negro, robó una motocicleta negra, marca Pulsar RS200, con placas de circulación 02TAA8 del estado de Oaxaca.

El hurto ocurrió alrededor de las 3 de la tarde de este miércoles, cuando se encontraba estacionada en la calle Campillo, entre las vías José María Iglesias y Río Salado, de la colonia Alta Vista de Juárez, en Huajuapan de León, Oaxaca.

