Extranjero fue llevado al juez luego de agredir a elemento de la Policía Municipal de Oaxaca (18:53 h)

Oaxaca de Juárez, 3 de septiembre. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) llevó ante el juez a una persona del sexo masculino identificado como S.S., de origen extranjero, luego de la agresión cometida en agravio de un funcionario público, hechos captados en video.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el día 30 de agosto de 2025, en inmediaciones de la agencia municipal de Cinco Señores, en la ciudad de Oaxaca de Juárez.

Los hechos quedaron grabados en un video que se difundió por redes sociales, en el que se observa a una persona de origen extranjero agrediendo a un policía municipal de Oaxaca de Juárez.

En tanto que, los trabajos ministeriales permitieron establecer que, el policía municipal fue agredido tras solicitar al imputado que se abstuviera de agredir a los transeúntes, momento en el que fue víctima de una agresión, por la cual sufrió una fractura en la nariz.

Ante estos hechos, S.S. fue detenido y puesto a disposición de la autoridad correspondiente para resolver su situación jurídica.

Tras realizar las investigaciones ministeriales que lleva a cabo la FGEO -a través de la Vicefiscalía de Valles Centrales- se presentaron los datos de prueba correspondientes, derivado de lo cual el Juez de la causa calificó como legal la detención de S.S., por lo que se hizo la solicitud de la vinculación a proceso.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca reafirma su compromiso con la procuración de justicia y el fortalecimiento de las investigaciones para llevar ante la ley a los responsables de la comisión de todo tipo de delitos.

