Inician trabajos de nivelación en el estacionamiento del Mercado Zonal Santa Rosa Panzacola (16:30 h)

Oaxaca de Juárez, 27 de agosto. Derivado de los acuerdos alcanzados con concesionarios y concesionarias del Mercado Zonal de Santa Rosa Panzacola, la Secretaría de Gobierno y Territorio Municipal, que encabeza Noé Jara Cruz, en coordinación con la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, inició los trabajos de nivelación del estacionamiento de este importante centro comercial.

Esta obra forma parte de la línea de acción prioritaria contemplada en el Plan Municipal del Gobierno de Oaxaca de Juárez, que impulsa actividades para mejorar las condiciones de los mercados públicos, tales como desazolves, alineamientos, tequios, fumigaciones, mantenimiento de luminarias y trabajos de infraestructura.

La nivelación del área de estacionamiento en el Mercado Zonal Santa Rosa busca mejorar la circulación y la accesibilidad, generando mayor comodidad para las y los consumidores, así como mejores condiciones para el comercio local.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal, encabezado por Raymundo Chagoya Villanueva, reafirma su compromiso de fortalecer la infraestructura de los mercados públicos y dinamizar la economía de la capital, en beneficio de todas y todos.

