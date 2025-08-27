“¡Te estoy pidiendo la palabra!”: Alito Moreno empuja a Noroña a finalizar sesión permanente en el Senado (16:00 h)

Oaxaca de Juárez, 27 de agosto. Un nuevo episodio de confrontación política tuvo lugar este miércoles en el Senado de la República. La Comisión Permanente concluyó en medio de empujones y gritos, luego de que el senador priista Alejandro “Alito” Moreno encarara al morenista Gerardo Fernández Noroña, quien preside la Mesa Directiva.

El altercado ocurrió tras el cierre formal de la sesión. Moreno se acercó a Noroña para exigir la palabra, elevando el tono de su reclamo: “¡Te estoy pidiendo la palabra!”, gritó. La respuesta de Noroña fue inmediata: “¡No me toques!”, acusando a Moreno de haberlo empujado. El intercambio escaló rápidamente a los empujones, y senadores de distintos partidos intervinieron para separar a los protagonistas.

Videos del momento comenzaron a circular en X en cuestión de minutos, generando reacciones de periodistas, analistas y ciudadanos. En una grabación difundida por Canal del Congreso, se aprecia un breve pero caótico enfrentamiento de aproximadamente 30 segundos.

Rivalidad de antaño

Este episodio no es un hecho aislado. La rivalidad entre Alito Moreno y Noroña se ha intensificado desde que este último asumió la presidencia del Senado en septiembre de 2024. Ambos senadores han intercambiado acusaciones en tribuna y en redes sociales, especialmente en el contexto de reformas judiciales y denuncias de corrupción.

Moreno ha sido uno de los críticos más férreos del gobierno de Claudia Sheinbaum, y ha señalado públicamente a personajes de Morena como Adán Augusto López y al expresidente Andrés Manuel López Obrador, acusándolos de presuntos nexos con el crimen organizado. En este ambiente, la tensión política ha sido constante dentro de las sesiones legislativas.

Tras el altercado, Noroña calificó a los priistas de “montoneros”. Por su parte, Alito Moreno justificó su conducta como una defensa de los derechos parlamentarios de la oposición, asegurando que su intervención fue legítima y necesaria.

Publimetro

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir