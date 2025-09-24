Inicia Oaxaca con dos bronces en la Paralimpiada Nacional Conade 2025 (15:30 h)

Aguascalientes, Ags., 24 de septiembre. En el arranque de la Paralimpiada Nacional Conade 2025, que se lleva a cabo en Aguascalientes, la selección oaxaqueña de deporte adaptado abrió su participación con dos medallas de bronce en la disciplina de paranatación, además de una destacada actuación en boccia.

En la Alberca Olímpica de ese estado, la atleta Laura Ximena Castellanos Ramos conquistó el tercer lugar en la categoría juvenil superior (19-22 años, nacidas entre 2003 y 2006), rama femenil, en la prueba de 50 metros dorso.

Por su parte, Daniel Cruz Calvo también subió al podio al obtener la presea de bronce en la categoría juvenil menor (13-15 años, nacidos entre 2010 y 2012), rama varonil, dentro de la prueba de 100 metros pecho.

En la disciplina de boccia que se desarrolla en el Gimnasio Olímpico, el oaxaqueño Ángel Alfredo Jiménez Pérez ganó su primer enfrentamiento con un marcador de 6-4 al competidor del Estado de México.

Posteriormente, enfrentó al campeón de la edición 2024, proveniente de Nuevo León, con quien cayó en un reñido encuentro que marcó el cierre de su participación, misma que fue reconocida por su esfuerzo y nivel competitivo.

Las próximas disciplinas en las que Oaxaca verá acción serán parapowerlifting, que fue la segunda disciplina con mejores resultados para la entidad en la edición anterior, con siete medallas (cinco de oro y dos de plata); y paraciclismo, programadas para los días 27 y 28 de septiembre.

El Gobierno del Estado brinda a las y los atletas oaxaqueños oportunidades para representar con orgullo a la entidad en la máxima justa nacional de deporte adaptado, con el acompañamiento del Instituto del Deporte.

