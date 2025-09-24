“La confesión del muerto”, este viernes en la Casa de la Cultura de Oaxaca (16:00 h)

Oaxaca de Juárez, 24 de septiembre. Este viernes 26 de septiembre a las seis de la tarde en la sala Arcelia Yañiz, Casa de la Cultura Oaxaqueña.

Presenta a Gerardo Castellanos Bolaños con “La Confesión del Muerto”.

Cita: González Ortega 403, Centro, 68000 Oaxaca de Juárez

Semblanza:

Originario de la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oax., 1947. Escritor, ensayista e investigador; estudioso del tema de Santa María Oaxaca.

Contador Público egresado de la Escuela de Comercio y Administración de la Universidad Benito Juárez de Oaxaca.

Ha desarrollado su actividad profesional y académica paralelamente a su trabajo de investigador sobre la historia antigua de Oaxaca.

Tiene publicados dos libros de crónica histórica dedicados al Marquesado del Valle de Oaxaca: Villa de Santa María Oaxaca y Tierra de sol, suspiro por verte…

Participó en el programa de la Historia Secreta de Oaxaca en el History Chanel.

Publica temas sobre la cultura tradicional en la revista Oaxaca Profundo.

Es colaborador del diario El Imparcial con la columna Estratega desde 2002.

Colabora en Oaxaca Profundo desde 2004 y en ADN Sureste desde 2007.

Presidente de Ejecutivos de Oaxaca en 1975

Presidente del club de Leones de la Ciudad de Oaxaca en 1995

Contador Público Certificado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos.

Contador Público Registrado ante la Secretaría de Hacienda y C.P.

Maestro en Ciencias en Administración egresado del Instituto Tecnológico de Oaxaca.

Y miembro del Seminario de Cultura Mexicana Corresponsalía Alberto Bustamante Vasconcelos de Oaxaca.

Gerardo F. Castellanos Bolaños

castilan1o@yahoo.com

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir