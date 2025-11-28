CECyTE Oaxaca, orgullo nacional: Conquistan el 1er. y 3er. lugar en el CECyTE Chef 2025 (16:30 h)

Oaxaca de Juárez, 28 de. noviembre. La Directora General del CECyTE Oaxaca, Blanca Martínez, felicitó públicamente al equipo oaxaqueño por su destacado desempeño en el CECyTE Chef Nacional 2025, donde la delegación del CECyTEO logró colocarse entre los mejores del país al obtener tres de los cuatro premios principales del certamen. Oaxaca conquistó el primer lugar en Platillo de Entrada, el primer lugar en Plato Fuerte y el tercer lugar en Postre, demostrando su talento, técnica y tradición culinaria.

El concurso, organizado por la Coordinación Nacional de Organismos Descentralizados Estatales (ODES), se celebró los días 26 y 27 de noviembre en La Paz, Baja California Sur.

El equipo oaxaqueño demostró técnica, creatividad y un profundo respeto por la gastronomía tradicional de la región, lo que les permitió conquistar al jurado y destacar entre las delegaciones participantes. Cada platillo presentado fue una muestra del talento y la identidad culinaria que caracteriza a Oaxaca.

Blanca Martínez expresó su orgullo por el logro alcanzado:

“Felicito con gran emoción a nuestras y nuestros estudiantes. Su esfuerzo, disciplina y pasión los llevaron a este triunfo histórico. Han dejado en alto el nombre de Oaxaca y de todo el CECyTEO”.

La Directora General también reconoció el respaldo del Gobernador del Estado, Salomón Jara Cruz, quien ha impulsado espacios de formación y participación para la juventud, fortaleciendo su desarrollo académico y cultural.

Con este resultado, el CECyTEO reafirma su compromiso con la excelencia educativa y la promoción de la riqueza gastronómica que distingue a Oaxaca en México y el mundo.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir