Inicia en el Congreso de Oaxaca la fase nacional del Certamen de Oratoria “Licenciado Benito Juárez García 2026” (13:30 h)

San Raymundo Jalpan, Oax., a 27 de marzo. En el Congreso del Estado dio inicio la fase nacional de la edición XXIV del Certamen Estatal y Nacional de Oratoria “Licenciado Benito Juárez García 2026”, con el objetivo de fomentar la libre expresión, el pensamiento crítico y la participación de las juventudes en los asuntos públicos a través del arte de la palabra.

En esta etapa participan 16 jóvenes, de 19 a 29 años, provenientes de la Ciudad de México, Jalisco, Querétaro, Tlaxcala, Sinaloa, Puebla, Nayarit, Estado de México, Chiapas, Baja California Sur, Nuevo León, Morelos, Veracruz, y los ganadores de la etapa estatal.

Quienes abordarán temas de relevancia nacional e internacional como La generación Z, Los nuevos populismos de derecha en América Latina, La función de los organismos internacionales ante violaciones al Derecho Internacional, La reforma electoral en el sistema político mexicano, Las bases filosóficas del Humanismo Mexicano, así como problemáticas globales como el genocidio en Gaza, entre otros.

En su participación, la presidenta del órgano legislativo de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, diputada María Francisca Antonio Santiago, declaró inaugurada esta fase del certamen, destacando que este espacio representa una plataforma para que las juventudes expresen sus ideas, emociones y propuestas.

Señaló que la oratoria no solo enaltece la elocuencia, sino también fortalece el compromiso con la verdad y la construcción de una sociedad más informada y participativa. Asimismo, transmitió el saludo de la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), diputada Tania Caballero Navarro, reiterando el respaldo del Congreso local a este tipo de iniciativas.

Las y los ganadores del primer, segundo y tercer lugar recibirán un diploma, y un estímulo económico de 30 mil, 20 mil y 15 mil pesos, respectivamente.

El jurado calificador está integrado por Nayeli San Juan Zárate, Mario Apolinar Ruiz, José Luis Olvera Álvarez, David Emmanuel Castillo Galindo y Saúl Cortés Avilés, especialistas con amplia trayectoria en la materia, cuya decisión será inapelable.

En el marco de este evento, por segundo día consecutivo, las y los asistentes disfrutaron de la participación del ensamble de alientos de la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil (OSIJ) del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), contribuyendo a enriquecer el programa cultural de esta jornada.

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