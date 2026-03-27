‘No sé qué cicatriz se refiere Ricardo Monreal’, señala Sheinbaum sobre el PT y el Plan B (13:00 h)

Oaxaca de Juárez, 27 de marzo. Tras las declaraciones de Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena, que ya inició una operación cicatriz con el PT para cerrar heridas en el tema electoral, la presidenta Claudia Sheinbaum desconoció dicha acción.

“No sé qué cicatriz haya que hacer, no sé a qué se refiere Ricardo Monreal”, dijo.

La mandataria federal recordó que envió su Plan B, la parte más importante se avaló, para reducir el gasto en los Congresos Locales, pero señaló que la materia de revocación de mandato no fue aprobada tras la reserva que presentó el PT en el Senado de la República para desechar la materia.

“Nosotros enviamos una iniciativa, la parte más importante para nosotros, que tiene que ver con reducir los privilegios fue aprobada. Ya la parte de la ocasión de mandato, pues no tuvo la mayoría de votos”, explicó.

La Jefa del Ejecutivo Federal remarcó que la alianza entre el PT, PVEM y Morena, lo establece la dirigencia guinda.

“Ya depende de momento, cómo se van a establecer las alianzas y de los tres partidos que me apoyaron para llegar a la presidencia”, afirmó.

24 Horas

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