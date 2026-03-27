¿Hay casos de la nueva variante de Covid-19 en México? Síntomas y qué tan grave es (14:00 h)

Oaxaca de Juárez, 27 de marzo. La nueva variante BA.3.2 del COVID-19 ha encendido alertas sanitarias en distintos países, incluido México, donde autoridades mantienen vigilancia ante su posible capacidad de evadir la inmunidad, de acuerdo con organismos internacionales.

Tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS) como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades han seguido de cerca la evolución de este linaje del SARS-CoV-2, que ha comenzado a ganar relevancia por sus características genéticas.

¿Qué sabemos de la variante BA.3.2 y cuáles son sus características?

La variante BA.3.2 fue identificada por primera vez en 2024 en Sudáfrica, pero fue hacia finales de 2025 cuando la OMS la clasificó como una variante bajo observación.

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención de los especialistas es el número de mutaciones que presenta.

Según el CDC, esta variante cuenta con entre 70 y 75 cambios en la proteína de la espícula, lo que podría modificar la forma en que el virus interactúa con el sistema inmunológico.

En palabras de los investigadores: “Las mutaciones BA.3.2 en la proteína de la espícula tienen el potencial de reducir la protección conferida por una infección o vacunación previa. Se necesita una vigilancia genómica continua para rastrear la evolución del SARS-CoV-2 y determinar su posible efecto en la salud pública”.

Estas alteraciones podrían permitir al virus evadir parcialmente los anticuerpos generados por vacunas, disminuir la protección adquirida tras infecciones previas y adaptarse con mayor facilidad a nuevas condiciones epidemiológicas.

¿Cuáles son los síntomas de la nueva variante de Covid-19?

Hasta ahora, los organismos internacionales no han identificado síntomas completamente distintos a los ya conocidos del COVID-19.

Sin embargo, los especialistas advierten que pueden presentarse cuadros clínicos similares a los de otras variantes recientes.

Entre los síntomas más reportados se encuentran fiebre, tos seca, dolor de garganta, fatiga, congestión nasal, dolor muscular y dolor de cabeza.

En algunos casos, especialmente en personas vulnerables, pueden presentarse complicaciones respiratorias más severas, lo que mantiene la atención de las autoridades de salud sobre su comportamiento.

Entre los síntomas de la nueva variante BA.3.2 se encuentran fiebre, tos seca, fatiga y dolor de garganta, similares a otras variantes recientes del virus SARS-CoV-2 / Foto: Canva

¿Hay casos de la nueva variante BA.3.2 del COVID-19 en México?

De acuerdo con datos de la ONU y el CDC, la variante BA.3.2 ha sido detectada en al menos 23 países en todos los continentes.

En Estados Unidos, su presencia fue confirmada en enero de 2026, principalmente a través de vigilancia en aguas residuales, viajeros internacionales y muestras clínicas.

A pesar de ello, la variante dominante en ese país continúa siendo otra distinta, identificada como XFG.1.

Por su parte, la Secretaría de Salud informó que, hasta la semana 11 de 2026, México no ha registrado casos confirmados de esta variante.

No obstante, especialistas advierten que su presencia podría cambiar conforme avance su propagación en el continente, considerando que ya ha sido detectada en países como Cuba, Honduras, Nicaragua y Uruguay.

¿Cuáles son los riesgos y que se recomienda ante nueva variante de Covid-19?

Hasta el momento, no existe evidencia concluyente de que la variante BA.3.2 cause enfermedad más grave o aumente la mortalidad.

Los datos actuales indican que la incidencia sigue siendo baja, no se han registrado incrementos significativos en hospitalizaciones y la actividad del virus se mantiene estable en algunos países.

Sin embargo, los expertos subrayan que aún es temprano para determinar su impacto real, por lo que la vigilancia epidemiológica continúa siendo clave.

Las autoridades sanitarias mantienen las recomendaciones generales: vacunación actualizada, uso de mascarilla en espacios cerrados, ventilación adecuada, higiene de manos y acudir a atención médica en caso de presentar síntomas.

Asimismo, se hace énfasis en proteger a los grupos más vulnerables, como adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y pacientes inmunocomprometidos, quienes podrían enfrentar mayores riesgos ante cualquier variante del virus.

Aunque ya fue detectada en varios países, México no registra casos confirmados de BA.3.2, pero expertos advierten que su presencia podría cambiar con el tiempo / Foto: Canva Ejecentral/Fotros.Canva

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