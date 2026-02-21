El proteccionismo de Trump continúa: LACEN (19:30 h)

Oaxaca de Juárez, 20 de febrero. Si bien el Artículo III de la Constitución de los Estados Unidos de América la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) no autoriza a Trump imponer aranceles, la Casa Blanca dispone de un amplio marco jurídico para adoptar una política comercial proteccionista.

Ejemplo de ello es que Trump de manera inmediata al fallo de la Suprema Corte recurrió a la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 para imponer un arancel global de 10 por ciento.

Trump también dispone de las Secciones 301 y super 301 para imooner aranceles extraordinarios.

(se adjunta ta LACEN Boletín 479)

Boletín

EL PROTECCIONISMO DE TRUMP CONTINUA

Si bien el Artículo III de la Constitución de los Estados Unidos de América la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) no autoriza a Donald Trump imponer aranceles, la Casa Blanca dispone de un amplio marco jurídico para reimpulsar el crecimiento de la economía estadounidense y fomentar el mercado interno bajo medidas fiscales y adopción de barreras arancelarias, y con ello adoptar una política comercial proteccionista causando fuertes estragos en la economía mundial y el comercio internacional.

Ejemplo de ello es que Trump de manera inmediata al fallo de la Suprema Corte de Estados Unidos recurrió a la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que le otorga autoridad unilateral para imponer aranceles base de hasta 15 por ciento, aun y cuando esta disposición limita a 150 días la vigencia de esos gravámenes. De igual forma, Trump también anunció que lanzará investigaciones adicionales bajo las Secciones 301 y 232, herramientas que previamente utilizó para imponer aranceles a exportaciones chinas, automóviles y metales. Incluso amenazó con aplicar nuevos gravámenes a autos extranjeros de entre 15 por ciento y 30 por ciento.

A través de su política económica, Trump está diseñando una política comercial acorde a la estrategia de seguridad nacional. Ante este embate es preciso conocer el marco jurídico comercial que Washington puede emplear para ejecutar su política de nacionalizar la globalización a través del patriotismo comercial:

1.

En su preámbulo, la Constitución de Estados Unidos en aras de su pueblo vela por la tranquilidad interior, promueve el bienestar general y asegura la prosperidad.

2.

El Artículo 1 (Sección 8) la Constitución faculta al Congreso para establecer aranceles y regular el comercio con las naciones.

3.

Buy American Act (1933, 2010) la utilizará el nuevo presidente para respaldar la compra de productos de fabricación estadounidense sobre los extranjeros.

4.

La Ley de Seguridad Nacional de 1947 permite establecer aranceles a los países que atenten contra la seguridad de EUA.

5.

Con La Ley de Expansión del Comercio Exterior de 1962, el Congreso establecerá un mecanismo interinstitucional de política comercial, para prestar asistencia al USTR en el desempeño de esas responsabilidades. El mecanismo tiene tres niveles: el Consejo Económico Nacional, ubicado en la Casa Blanca, el Grupo de Examen de la Política Comercial (TPRG) y el Comité Técnico de Política Comercial (TPSC).

6.

La Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, enmendada, autoriza al presidente a ajustar las importaciones de un artículo y sus derivados que se importan a los Estados Unidos en cantidades tales o en circunstancias tales que amenacen con perjudicar la ley nacional. seguridad.

7.

La Sección 232 determina si las importaciones a la Unión Americana amenazan la seguridad del país. La Sección 232 representa el nacionalismo económico que ha prevalecido a lo largo del devenir histórico de Estados Unidos.

8.

La sección 604 de la Ley de Comercio de 1974, según enmendada (19 USC 2483), autoriza al presidente a incorporar en el Esquema Arancelario Armonizado de Estados Unidos (HTSUS) la sustancia de los estatutos que afectan el tratamiento de las importaciones, y las acciones a continuación, incluyendo la eliminación, modificación, continuidad o imposición de cualquier tipo de derecho u otra restricción a la importación.

9.

La Comisión de Medios y Árbitros de la Cámara de Representantes y el Comité de Finanzas del Senado, a través de la Ley de Comercio Exterior de 1974, respaldará la nueva política comercial.

10.

Para ello se empleará la Ley de Comercio Exterior de 2002 que crea el Grupo de Supervisión del Congreso (COG) para asesorar al presidente y al USTR con relación a diversas cuestiones de política comercial.

Es importante tomar en consideración todo el andamiaje jurídico comercial de Estados Unidos, ya que la USTR, con base en la Ley de Comercio Exterior de 1974, diseña su Agenda Comercial cuyos objetivos son:

A.

Fortalecer la Seguridad Nacional: A través de su política económica, Trump implementa, en primer lugar, una serie de políticas comerciales que vayan de acuerdo y den soporte a la estrategia de seguridad nacional.

B.

La prioridad es asegurar firmemente el cumplimiento de sus leyes comerciales para proteger y beneficiar al trabajador y empresario estadounidense.

C.

El presidente de Estados Unidos reequilibrará la economía global y el multilateralismo comercial, por supuesto, a favor de Washington.

No obstante, este marco jurídico antes descrito, también la Casa Blanca dispone de 19 medidas de seguridad comercial para proteger su mercado interno, entre las que destacan:

Después del 11-S Estados Unidos adoptó y reforzó bajo las cuales México blinda la seguridad comercial del sur del territorio estadounidense:

1. DHS (U. S. Department of Homland Security)

2. LCB (Public Health Security and Bioterrorism Preparedness and Response Act of 2002)

3. C-TPAT (Customs-Trade Partnership Against Terrorism

4. FAST (Fast and Secure Trade)

5. TIP (Transportation Initiative Program)

6. CSI (Container Security Iniciative Locations

7. ISPS (International Ship and Port Security Code)

8. BASC (Business AntiSmuggling Coalition)

9. LRI (Low-Risk Importers Initiative)

10. OCS (Operation Safe Commerce)

11. BSI (Border Safety Initiative)

12. Visitor (U.S. Visitor and Inmigrant Status Indicador Technology)

13. IDENT (Automated Biometric Identification System)

14. PEM (Previous Electronic Manifest)

15. ACE (Automated Commercial Enviroment)

16. AMR (Advanced Manifest of Rule for Vessel Shipments)

17. PA (Patriot Act)

18. FCR (Fair Credit Reprot Act)

19. SOA (Sabarnbes Oxley Act)

Ante el nuevo nacionalismo económico y el patriotismo comercial, a través de sus leyes Trump defiende el interés de su seguridad comercial el abastecimiento doméstico a las cadenas productivas en sectores estratégicos a fin de garantizar la prosperidad y la seguridad nacional de Estados Unidos y reducir la vulnerabilidad frente a suministros externos para aumentar su capacidad de responder rápidamente ante los desafíos y garantizar que la escasez de producción, las interrupciones del comercio, los desastres naturales y las acciones potenciales de competidores y adversarios extranjeros y asegurarse de que la economía estadounidense no dependa de fuentes extranjeras o puntos únicos de falla en tiempos de emergencia nacional.

Laboratorio de Análisis de Comercio, Economía y Negocios (LACEN)

José Ignacio Martínez Cortés

Coordinador

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir