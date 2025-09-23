Inaugura Congreso de Oaxaca Mercadito Mazateco “Nd’ia nditsin ‘ndí” para fortalecer el trabajo artesanal de Huautla de Jiménez (17:00 h)

San Raymundo Jalpan, Oax. 23 de septiembre. Con el firme compromiso de la preservación de las tradiciones y el impulso a la economía local, la LXVI Legislatura del Congreso del Estado inauguró el Mercadito Mazateco “Nd’ia nditsin ‘ndí”, una iniciativa que busca apoyar y visibilizar el talento de las artesanas y artesanos de Huautla de Jiménez, así como promover la riqueza cultural y espiritual de la Sierra Mazateca.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), diputado Benjamín Viveros Montalvo, encabezó el acto inaugural con un mensaje de bienvenida a las y los artesanos, así como a estudiantes del Telebachillerato Comunitario No. 80 de la localidad de Río Santiago, perteneciente a Huautla de Jiménez, quienes participaron en esta jornada cultural.

El legislador destacó que la sede del Poder Legislativo es la “Casa del Pueblo” y, en consecuencia, abre sus puertas para que la ciudadanía conozca y adquiera las piezas únicas elaboradas por las manos mazatecas.

Posterior a su intervención, se realizó el corte de listón y el recorrido por cada uno de los stands instalados.

En representación de la comunidad, el Huehuentón Misael Casimiro Martínez compartió un mensaje en el que exaltó el legado cultural de la tierra de la sacerdotisa María Sabina, y el valor místico de sus artesanías.

Señaló que cada pieza es el reflejo de la memoria ancestral, al tiempo que agradeció por este espacio que permite enaltecer la identidad de esta comunidad de la Sierra de Flores Magón.

Por su parte, la artesana Leonila Méndez Andrade expresó el orgullo de compartir sus tradiciones.

Como parte de la ceremonia, la ciudadana Isabel Castañeda llevó a cabo un ritual tradicional “Pidiendo a los cuatro puntos cardinales”, en el que se ofrecieron plegarias a la madre tierra, en un encuentro de respeto, gratitud y comunión con la naturaleza y cultura.

En la inauguración estuvieron presentes las legisladoras Dulce Belén Uribe Mendoza, Concepción Rueda Gómez, Lizbeth Anaid Concha Ojeda, Vanessa Rubí Ojeda Mejía, María Francisca Antonio Santiago, Analy Peral Vivar, Monserat Herrera Ruiz, María Eulalia Velasco Ramírez, Dulce Alejandra García Morlan, Irma Pineda Santiago, Biaani Palomec Enríquez, Melina Hernández Sosa, Elvia Gabriela Pérez López, Eva Diego Cruz y Cecilia Olivia Cruz Merlín.

Así como los diputados Mauro Cruz Sánchez, César David Mateos Benítez, Juan Marcelino Sánchez Valdivieso e Isidro Ortega Silva.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir