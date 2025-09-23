Aguinaldo, vacaciones y prima vacacional se pueden calcular por Internet (17:30 h)

Oaxaca de Juárez, 23 de septiembre. Con el fin de facilitar el acceso a información clave sobre los derechos laborales en México, diversas plataformas digitales han puesto a disposición de los trabajadores herramientas accesibles para calcular su aguinaldo, vacaciones y prima vacacional. A tan solo unas semanas de que inicie la temporada de fin de año, estos cálculos son especialmente importantes para los empleados que desean estar al tanto de sus beneficios legales.

La ley establece que el aguinaldo deberá pagarse a más tardar el 20 de diciembre de cada año, y el monto debe ser equivalente a 15 días de salario, o la parte proporcional si el trabajador no ha laborado durante todo el año. Este pago es obligatorio y no se puede negociar.

Hasta el 2022, la Ley Federal del Trabajo establecía que los trabajadores tenían derecho a 6 días de vacaciones después del primer año de trabajo, y ese número incrementaba 1 día por año adicional de servicio, hasta llegar a un monto máximo de 12 días. Sin embargo, a partir de 2023, la reforma amplió este periodo de vacaciones, dándole a los trabajadores un mayor tiempo de descanso por cada año laborado.

12 días de vacaciones después del primer año de trabajo (en lugar de los 6 días anteriores).

después del primer año de trabajo (en lugar de los 6 días anteriores). A partir del segundo año, el número de días de vacaciones aumenta de la siguiente manera: 14 días al segundo año de trabajo, 16 días al tercer año y así sucesivamente, con un incremento de 2 días por cada año adicional hasta llegar a 20 días de vacaciones en el sexto año de servicio.

de trabajo, y así sucesivamente, con un incremento de hasta llegar a de vacaciones en el sexto año de servicio. Posterior al sexto año de trabajo, el aumento será de 2 días por cada 5 años de antigüedad.

Sin embargo, tanto las vacaciones como el aguinaldo están sujetos a ciertas condiciones. En muchos casos, es necesario un acuerdo entre el empleador y el trabajador sobre las fechas en que se tomará el descanso, ya que la empresa debe garantizar que la producción no se vea afectada. Si bien los trabajadores tienen derecho a disfrutar de sus vacaciones, estas deben ser solicitadas con anticipación y, en algunos casos, pueden ser divididas en fracciones, siempre bajo acuerdo mutuo.

Ante la complejidad de los cálculos, especialmente cuando los trabajadores no están familiarizados con los detalles de la Ley Federal del Trabajo, se han popularizado diversas herramientas digitales que permiten a los empleados conocer de manera rápida y precisa cuánto recibirán por cada uno de estos conceptos.

En sitios web especializados y aplicaciones móviles, los usuarios pueden ingresar datos como su salario diario, la fecha de inicio de su relación laboral y obtener una estimación del aguinaldo, vacaciones y prima vacacional.

Gracias a plataformas digitales, calcular el aguinaldo, así como calcular las vacaciones y la prima vacacional se ha vuelto mucho más fácil y accesible para todos los trabajadores. Esto no solo promueve una mayor transparencia en las relaciones laborales, sino que también fomenta una cultura de conocimiento de los derechos laborales, asegurando que los empleados puedan hacer valer sus beneficios de acuerdo con la ley.

