Ray Chagoya informa avances y proyectos estratégicos para Oaxaca de Juárez (16:00 h)

Oaxaca de Juárez, 23 de septiembre. En conferencia de prensa, el presidente municipal Ray Chagoya presentó los avances y proyectos estratégicos que impulsan el desarrollo de la capital, con el respaldo de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y el Gobernador Salomón Jara Cruz.

Entre los temas abordados, destacó la importancia de los programas Latidos Vecinales y Domingo de Territorio, así como la gestión de apoyos ante instancias del Gobierno Federal, que permitirán llevar a cabo la remodelación del Mercado de Pan y Comedores y el proyecto del distribuidor vial de Viguera.

En materia de infraestructura vial, el edil de la capital resaltó los avances del programa Tache al Bache, que se desarrolla con el respaldo de PEMEX y que pronto se ampliará a más colonias para mejorar la movilidad y seguridad en la ciudad.

Asimismo, recordó que la Presidenta Claudia Sheinbaum anunció dos obras de gran impacto para Oaxaca de Juárez y su zona metropolitana: la presa Margarita Maza, que garantizará el abasto de agua por los próximos 50 años, y la planta recicladora de basura, proyecto que permitirá un manejo integral de los residuos sólidos.

“Gracias al trabajo en equipo con la Presidenta Claudia Sheinbaum y el Gobernador Salomón Jara Cruz, Oaxaca de Juárez sigue avanzando con orden y rumbo firme”, puntualizó el edil.

