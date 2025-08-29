Implementará Policía Vial Estatal operativo en Oaxaca por inicio del Ciclo Escolar 2025-2026 (16:00 h)

Oaxaca de Juárez, 29 de agosto. Con motivo del inicio del Ciclo Escolar 2025-2026, programado para el próximo 1 de septiembre, la Policía Vial Estatal desplegará un operativo en la entidad, a través de sus 45 delegaciones regionales.

Por instrucción del Gobernador Salomón Jara Cruz, se reforzará la presencia de elementos viales en inmediaciones de instituciones de nivel básico, medio superior y superior; a fin de garantizar la seguridad vial para estudiantes, personal docente, madres y padres de familia, así como personas tutoras.

En este sentido, se contará con un estado de fuerza de 477 elementos, apoyados con 163 vehículos, entre los que se incluyen 110 patrullas, 38 motopatrullas y 15 bicipatrullas, para agilizar la movilidad y prevenir incidentes.

El titular de la Policía Vial Estatal, Toribio López Sánchez exhortó a la ciudadanía a planificar rutas con anticipación, respetar los límites de velocidad en zonas escolares, usar siempre el cinturón de seguridad y ceder el paso a peatones, personas adultas mayores y con discapacidad.

Para el caso de las y los motociclistas, el funcionario llamó a utilizar casco protector, evitar transportar a personas menores de 10 años, no usar el celular al conducir, así como respetar las zonas de paso peatonal y áreas restringidas.

Con esta acción, el Gobierno de la Primavera Oaxaqueña brinda un servicio eficiente que contribuye a una movilidad segura para todas y todos en este nuevo ciclo escolar.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir