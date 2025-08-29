Sin avances para localizar a joven sacado de los separos por habitantes de Yutatío en Huajuapan (15:00 h)

Saúl Salazar

HUuajuapan de León, oax. 29 de agosto. Un familiar, quien prefirió omitir su nombre y apellidos por temor a represalias, de Eric Adair Torres Bazán, solicitó a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, intensificar la búsqueda del joven de 17 años de edad, quien fue sustraído por habitantes de San Andrés Yutatío, la noche del 7 de abril del presente año, de los separos del Centro de Justicia de Huajuapan de León.

Indicó que a pesar de que la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas para el Estado de Oaxaca, emitió una Cédula de Búsqueda, a cuatro meses de su presunta desaparición, el personal de la Fiscalía no tiene ninguna pista de su paradero.

“Yo que sepa, fue a un pueblo que se llama San Andrés Yutatío, y no sé qué problemas hubo allá, y de ahí lo trajeron a la Fiscalía de Huajuapan. La misma gente de ese pueblo vinieron a sacarlo y se lo llevaron otra vez a su pueblo, para hacer justicia por sus propias manos, yo pienso que eso está mal, porque por eso esta ley, para que se encargue de eso”, recordó.

Recalcó que el adolescente fue acusado de un presunto delito, pero el personal de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, no ha realizado la investigación correspondiente para saber qué responsabilidad tuvo.

Contó que Eric Adair Torres nació en Huajuapan de León, solo estudió hasta el 5 grado de primaria, y que no le gustaba platicar o contar sobre su vida.

“Ya van para cinco meses, y no sin saber de mi niño, yo quisiera que la gente de ese pueblo se tocarán el corazón y entregarán a mi niño. Porque al principio había muchos rumores, que la gente de ese pueblo de San Andrés Yutatío, ya los habían matado o quemado, y muchas cosas. Yo decía, mi familiar esta vivió. Hasta que lo vea voy a creer”, expresó.

Compartió que en días recientes acudió con el personal de la Vicefiscalía Regional de Justicia en la Mixteca, para preguntar sobre los avances de la supuesta desaparición de su familiar, de lo cual existe un folio por la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Oaxaca y una aparente carpeta de investigación por la Fiscalía, pero le respondieron que estaban investigando, pero que aún no habían acudido a San Andrés Yutatío.

Solicitó a los habitantes de San Andrés Yutatío que de manera anónima revelen en donde tienen a Eric Adair Torres Bazán, o si fue asesinado, en qué lugar fue sepultado, y que no dirá nada a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir