Acuerdan acciones para impulsar el turismo y atraer más visitantes a Nochixtlán (16:30 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 29 d agosto. Durante la Jornada de Trabajo por el Sector Turístico que se realizó la tarde de ayer en Asunción Nochixtlán, la Secretaría de Turismo del Estado de Oaxaca (Sectur) se comprometió a realizar diversas acciones para atraer al turismo a este municipio mixteco, en donde estén involucrados todos los sectores de la población.

La titular de la Sectur, Saymi Pineda Velasco, comunicó que se llegaron a seis acuerdos con todas las personas relacionadas en el turismo, como la capacitación, una campaña de promoción turística, y llevar a dos panaderos a Europa.

“Llevar al compañero universitario, que ya pasó a la segunda etapa a través del programa nacional de turismo comunitario, Jonathan, llevarlo a ATMEX que será en Puebla; otro de los acuerdos, también es, poder llevar a los sones de Nochixtlán a la Guelaguetza del Mar, en Puerto Escondido, entre otros acuerdos importantes”, reveló.

Recalcó que el compromiso del Gobernador del Estado de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, es seguir fortaleciendo el turismo, además de visitar a las comunidades, al ser un gobierno de territorio, y no de escritorio.

Pineda Velasco agregó que pudo saludar a los empresarios, artesanos, cocineras y cocineros tradicionales, además de que tomará en cuenta la petición de poder conocer los 32 municipios que integran el distrito de Nochixtlán.

“Hay mucho que hacer, en esta ruta, porque tenemos una ruta turística, pero también hay de adentrarnos a las comunidades, que tal vez no tengan mucha infraestructura, pero tiene lo más importante que es su gastronomía, su gente, cultura y belleza escénica que es sinigual”, sostuvo.

Adelantó que en octubre estará de regreso en la Guelaguetza Ñuu Savi, en el marco del Festival del Mole de Caderas, que se realiza en la ciudad de Huajuapan.

Agregó que también estaría en un evento importante en la Capilla Abierta de San Pedro y San Pablo Teposcolula, además de apoyar, con el respaldo del gobernador Salomón Jara Cruz, a otras actividades culturales y deportivas.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir