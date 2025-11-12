Iglesia Cristiana reconoce labor de la Policía Municipal de Huajuapan de León (16:30 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 12 de noviembre. En una significativa muestra de aprecio y vinculación social, la iglesia cristiana “Jesucristo el Camino” llevó a cabo un emotivo desayuno de reconocimiento para los elementos de la Policía Municipal de Huajuapan de León. El evento se realizó el pasado fin de semana, buscando honrar a los hombres y mujeres que, con dedicación y valentía, arriesgan su integridad por la seguridad de la ciudadanía.

La iniciativa, surgida de la Coordinación de Asuntos Religiosos que ostenta Keily Guadalupe Cruz Zamora, y encabezada por el Pastor Abel Velázquez Bravo, titular de la congregación, busca trascender lo protocolario y ser un símbolo tangible de respeto y valoración social hacia la importante labor policial.

En representación del Presidente Municipal, Luis de León Martínez Sánchez, asistió Jorge Cruz Cid, Secretario Técnico del Honorable Ayuntamiento, quien agradeció el gesto de agradecimiento al Pastor Velázquez Bravo, el cual destacó que la labor de los uniformados es constante y exige sacrificios personales y familiares que merecen ser honrados por la comunidad.

Es importante señalar que la participación de los elementos de seguridad fue escalonada, una estrategia crucial para garantizar la continuidad ininterrumpida del servicio de seguridad pública en toda la jurisdicción. Esta disposición demostró el alto sentido de responsabilidad de los oficiales para asegurar que ninguna zona de Huajuapan quedara desprotegida.

Finalmente, Cruz Cid, manifestó que este acto fortalece el puente de colaboración y confianza entre las fuerzas del orden y la población civil, elementos fundamentales para construir un Huajuapan más seguro y unido, que ha sido parte de las políticas gubernamentales impulsadas por el Presidente Municipal, Luis de León Martínez Sánchez.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir