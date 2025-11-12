Los mejores atletas nacionales e internacionales estarán en el “Karate Open Cup Oaxaca 2025” (17:00 h)

Ricardo García

Oaxaca de Juárez, 12 de noviembre. Con la participación de competidores de diferentes estados y países invitados, el 14, 15 y 16 de noviembre en las instalaciones del Complejo Deportivo Hermanos Flores Magón, se realizará el “Karate Open Cup Oaxaca 2025”, evento que integra las modalidades de kata (formas) y kumite (combate).

La presidenta de las Asociación de Escuelas Oficiales de Karate del Estado de Oaxaca, Xhunashi Caballero Santiago, comentó que el Open Cup Karate México, es un campeonato nacional y dentro del mismo se realizará un clasificatorio para el campeonato centroamericano del próximo año. Se espera una gran participación de los atletas locales, quienes sin duda darán su mejor participación para ganarse un lugar a futuro en la selección de la especialidad.

La actividad inicia el viernes 16 de noviembre con un seminario de defensa personal, enfocado a mujeres, el cual estará impartido por Xhunashi Caballero, posteriormente inician los pesajes de los participantes, las juntas técnicas, para que al día siguiente inicien las competencias desde las categorías infantiles, hasta los másters.

Con 20 años dentro de la selección nacional, la karateca oaxaqueña indicó que está por cerrar un ciclo competitivo para enfocarse de lleno en la formación de nuevos atletas, muestra de ello son los seleccionados nacionales que están surgiendo para los eventos panamericanos, centroamericanos, algunos otros con participación en mundiales juveniles, campeones de olimpiada, por mencionar algunos ejemplos.

El objetivo de traer la Open Cup Karate México a la Verde Antequera es para que ayude en el fogueo a los atletas locales, pero también para que se conozca mucho más esta disciplina de combate. Para el evento del fin de semana se espera un promedio de 900 participantes, con una representación promedio de 150 representantes locales. Karatecas de Puebla, Baja California Sur, Jalisco, San Luis Potosí, Michoacán, Sinaloa, Yucatán, entre otros formarán parte de la competencia, ya que otorgan puntos de ranking del factor 8.

