Asegura MULTI que ultimado en Cumbre Yerba Santa no pertenecía a ninguna organización (16:00 h)

Huajuapan de León, Oax. 12 de noviembre. El integrante de la dirección política del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI), Horacio Santiago García, aseguró que el hombre asesinado el 6 de noviembre sobre la carretera local 15, tramo Santiago Juxtlahuaca- Concepción Carrizal, a la altura de La Cumbre Yerba Santa, no pertenecía a ninguna organización con presidencia en la región triqui.

“Pero que no tenía alguna relación con la coyuntura regional. Es decir, no tenía algún tipo de relación, no formaba parte de ninguna organización de la región triqui. Tampoco tenía relación con alguna comunidad de la zona. Nos parece un poco extraño esta situación, digamos es un hecho aislado, esta situación donde desafortunadamente una persona ajena totalmente a la conflictividad que vive la zona”, recalcó.

Recordó que aparte del hombre asesinado quien era originario de Vista Hermosa, Santiago Juxtlahuaca, también resultaron lesionadas dos mujeres.

Lamentó que el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) por medio de un comunicado aseguró que el finado perteneciera a su organización, lo cual fue desmentido por los familiares de la víctima.

“Sin embargo, creemos que es una práctica poco ética, con poca moral, el cual esté usando el dolor ajeno para generar política para victimizarse. Es una actitud que demuestra falta de responsabilidad, que busca confundir a la opinión pública y medios de comunicación, con el fin de beneficiarse a través de victimizarse o cambiar la narrativa a su favor”, subrayó.

Santiago García aseguró que como MULTI piden al titular de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, José Bernardo Rodríguez Alamilla, realice las investigaciones pertinentes para esclarecer lo ocurrido y capturar a los responsables.

Señaló que existen varias versiones de lo ocurrido, sin embargo, sería la instancia de procuración de justicia quien determine cual fue el motivo del asesinato.

Sostuvo que como organización continúan buscando a los gobiernos del México y Estado de Oaxaca, para que sean retomadas las mesas de diálogo para poner un alto a la violencia en la nación triqui, pero hasta el momento no han tenido una respuesta.

