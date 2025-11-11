Huajuapan reinaugura Ludoteca Pública: Un espacio renovado para la Niñez (14:30 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 11 de noviembre. La niñez de Huajuapan recibió un renovado espacio de crecimiento con la inauguración de la rehabilitación de la Ludoteca Pública Municipal. El evento fue encabezado por el Presidente Municipal, Luis de León Martínez Sánchez, quien reafirmó el compromiso con la educación y el desarrollo integral de los menores.

La Ludoteca ha sido completamente acondicionada para ser un lugar “digno, seguro y lleno de inspiración”, donde los niños podrán fortalecer valores como la amistad y el respeto a través del juego y la lectura. Las autoridades municipales señalaron que este proyecto es más que una obra: es un símbolo de esperanza que promueve el aprendizaje lúdico.

El edil destacó que invertir en este tipo de infraestructura es apostar por el futuro del municipio. La obra, producto del esfuerzo de diversas áreas municipales, incluyendo al IMJUVE, busca sembrar en cada niño la confianza para creer en sí mismo y la ilusión de transformar su entorno.

“Cuando apostamos por la educación, estamos apostando por el futuro de nuestra niñez,” concluyó el Presidente.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir