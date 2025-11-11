Asesinato de Carlos Manzo: Sedena dice que falló la policía municipal, no la Guardia Nacional (15:00 h)

Oaxaca de Juárez, 11 de noviembre. El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, aseguró que el protocolo de seguridad de la Guardia Nacional – encargada de proteger a Carlos Manzo, alcalde de Uruapan – no falló, y más bien el error fue de la policía municipal, quien protegía el círculo cercano del edil.

“El protocolo no falló (el de la Guardia Nacional), falló el otro (protocolo, el de la policía municipal de Uruapan)” expresó el titular de la Sedena en Palacio Nacional, este martes.

Durante la conferencia del Gabinete de Seguridad, Trevilla Trejo, titular de Sedena, indicó que a partir del caso de Carlos Manzo, se concientizará a todo funcionario público que solicite el servicio de protección, esto para que los servidores se apeguen a los protocolos.

“¿Qué es lo que vamos a hacer? Tratar de concientizar más a la persona que van a resguardar para que coopere y se apegue a la protección de este tipo de protocolos. Que si desde un principio el (Manzo) hubiera aceptado que (su seguridad) fuera el personal de la Guardia Nacional, quienes tienen cursos de protección a funcionarios y otro tipo de preparación, se hubiera incrementado su nivel de seguridad”, apuntó.

¿La policía de Uruapan actuó en ataque a Carlos Manzo?

El caso del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo – ocurrido el pasado 1° de noviembre – tomó un giro inesperado, y es que los escoltas del edil – que son parte de la policía municipal de Uruapan – ahora son los principales sospechosos, por ello el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que este cuerpo volverá a declarar en los próximos días.

“Los policías municipales eran el primer círculo de seguridad del alcalde, y van a volver a declarar. Uno de sus escoltas, desde el inicio (declaró) que disparó al agresor del presidente municipal, sin embargo, los peritajes continúan”, comentó Harfuch.

“Se sigue verificando el arma que también dispara contra el presidente municipal, entonces las investigaciones continúan a cargo de la Fiscalía General del Estado y va a informar más tarde”, indicó.

¿FGR investigará el caso de Carlos Manzo?

Por otra parte, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad del Gobierno de México, comentó que en días recientes sostuvo una llamada con el fiscal general de la república, Alejandro Gertz Manero, por lo que se valora la posibilidad de que el caso sea atraído al ámbito federal.

“Hoy vamos a tener (otra llamada) para una valoración sobre el caso, ya el fiscal en su momento, el fiscal informará si atrae el caso, pero depende de la propia Fiscalía”, acotó.

En tanto, el secretario Omar García Harfuch, aseguró que ninguna línea de investigación será descartada en el caso de Carlos Manzo, y es que en días previos el edil había tenido discusiones con otros presidentes municipales e incluso habría encontrado un campo de reclutamiento y adiestramiento en Uruapan.

