Continua protesta de sindicalizados en la Mixteca; festejan al Día del Cartero en Huajuapan (14:00 h)

Huajuapan de León, Oax. 11 de noviembre. Integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores del Servicio Postal Mexicano “Correos de México”, en la región Mixteca, festejaron por adelantado el 12 de noviembre el Día del Cartero, en la ciudad de Huajuapan de León. Al mismo tiempo, anunciaron que continuarán protestando de manera pacífica en cada oficina, para exigir diversas demandas laborales, pero que el servicio se seguirá ofreciendo con normalidad.

El secretario general de sindicato de SEPOMEX en Oaxaca, Rafael Marcial Méndez, indicó que siguen exigiendo al Gobierno de México que mejoren la infraestructura del Servicio Postal Mexicano, para que los empleados puedan realizar mejor su trabajo.

“Pues que pongan ojos en el Servicio Postal Mexicano, que mejoren la infraestructura para que cada uno de nosotros los trabajadores podamos desarrollar nuestra labor como debe de ser y a su vez exigir de acuerdo al Contrato Colectivo de Trabajo, a la Constitución, a la Ley Federal del Trabajo, más y mejores prestaciones; lógicamente para beneficio del trabajador y sus familias”, recalcó.

Detalló que piden mejor salario, apertura de corrimientos escalafonarios, porque algunos de los sindicalizados están ocupando puestos de mayor jerarquía, pero no tiene un beneficio económico.

Marcial Méndez agregó que para tener un mejor desempeño laboral y de calidad, solicitan mejores condiciones en sus centros de trabajo, mejorar el parque vehicular, más personal en las distintas áreas y otras peticiones.

“Pues básicamente el correo también se ha buscado transformarse, ha buscado actualizarse de acuerdo a los avances tecnológicos. Nosotros estamos conscientes de que la tecnología va avanzando, cada día va mejorando y bueno, lo que nosotros estamos también haciendo es que el correo, con el uso de estas tecnologías, de estos avances en la comunicación, pues también mejoremos nuestra calidad en el servicio”, sostuvo.

Felicitó por adelantado a los carteros y empleados postales de la región Mixteca, a quienes les deseo que el 12 de noviembre, la pasen al lado de su familia, amigos y conocidos.

En el festejo que se realizó el sábado 8 de noviembre, con un recorrido motorizado por las principales calles de Huajuapan y concluyó con una comida, aparte de los sindicalizados de Huajuapan, también estuvieron presentes de Tlaxiaco, Nochixtlán, Putla Villa de Guerrero, Juxtlahuaca y Tamazulapam del Progreso.

