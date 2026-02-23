‘Honor a los soldados’: Felipe Calderón reconoce labor del Ejército en operativo vs. ‘El Mencho’ (17:30 h)

A través de una publicación en redes sociales, el exmandatario panista, quien suele utilizar esos espacios para hacer constantes críticas al gobierno de Morena desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, resaltó el valor y trabajo de las fuerzas armadas.
“Honor a los soldados mexicanos que perdieron la vida defendiendo a México de sus enemigos”, escribió Calderón.
Sin embargo, el entonces gobernador de Jalisco, el también panista Emilio González Márquez, habría dado la orden directa de liberar al líder del CJNG.
La investigación señala que la orden fue respaldada por autoridades del gobierno federal, que en ese momento era encabezado por el expresidente Felipe Calderón.
La publicación indicó que la captura se dio el 27 de agosto de 2012 en Zapopan, Jalisco, pero solo estuvo dos horas bajo custodia, ya que, según dijeron medios locales en esa ocasión, ‘El Mencho’ contaba con protección de ciertas autoridades federales, por lo que fue liberado.
En aquella ocasión, derivado de la detención de Oseguera Cervantes, se reportaron 28 bloqueos con quema de autos y violencia en el área metropolitana de Guadalajara, otros municipios de Jalisco y en seis municipios de Colima.
