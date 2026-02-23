‘Honor a los soldados’: Felipe Calderón reconoce labor del Ejército en operativo vs. ‘El Mencho’ (17:30 h)

Oaxaca de Juárez, 23 de febrero. El expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, reconoció la labor de las fuerzas federales que participaron en el operativo en Tapalpa, Jalisco, en el que murió el narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, al enfrentarse a los militares.

A través de una publicación en redes sociales, el exmandatario panista, quien suele utilizar esos espacios para hacer constantes críticas al gobierno de Morena desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, resaltó el valor y trabajo de las fuerzas armadas.

“Honor a los soldados mexicanos que perdieron la vida defendiendo a México de sus enemigos”, escribió Calderón.

En su mismo ‘timeline’, Felipe Calderón reposteó una publicación de su esposa, la diputada Margarita Zavala, quien escribió: “Nuestra gratitud a ellos que dieron su vida por México y nuestro abrazo solidario a sus familias”.

¿Qué ocurrió con ‘El Mencho’ en el sexenio de Felipe Calderón?

El CJNG habría tomado fuerza en 2011, durante el sexenio de Felipe Calderón, esto luego de la escisión del Cártel del Milenio, que operaba para el Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con una investigación que fue publicada en El Universal, en 2012, unos meses antes de que terminara el gobierno calderonista, elementos de la Marina habrían detenido a Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’.

Sin embargo, el entonces gobernador de Jalisco, el también panista Emilio González Márquez, habría dado la orden directa de liberar al líder del CJNG.

La investigación señala que la orden fue respaldada por autoridades del gobierno federal, que en ese momento era encabezado por el expresidente Felipe Calderón.

La publicación indicó que la captura se dio el 27 de agosto de 2012 en Zapopan, Jalisco, pero solo estuvo dos horas bajo custodia, ya que, según dijeron medios locales en esa ocasión, ‘El Mencho’ contaba con protección de ciertas autoridades federales, por lo que fue liberado.

En aquella ocasión, derivado de la detención de Oseguera Cervantes, se reportaron 28 bloqueos con quema de autos y violencia en el área metropolitana de Guadalajara, otros municipios de Jalisco y en seis municipios de Colima.

