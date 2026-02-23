Claudia Sheinbaum “solo dice lo que le ordenan los cárteles de la droga”: Elon Musk (17:00 h)

Oaxaca de Juárez, 23 de febrero. Elon Musk, dueño de Tesla, utilizó su red social X para acusar a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de obedecer órdenes de los cárteles de la droga que operan en el país. Esto ocurrió luego de que la mandataria descartara la posibilidad de retomar la llamada “guerra contra el narcotráfico”.

El hombre más rico del mundo respondió a una publicación del perfil “memetic sisyphus”, que retoma un fragmento de una de las conferencias matutinas de la presidenta, en la que asegura que “regresar a la guerra contra el narcotráfico no es opción”, ya que está fuera del marco de la ley y solo desataría más violencia.

Ante ello, Elon Musk afirmó que la presidenta mexicana “solo dice lo que le ordenan los cárteles de la droga”, refiriéndose a estos grupos criminales como los “jefes” de la líder de la autodenominada Cuarta Transformación (4T).

Solo dice lo que le dicen sus jefes del cártel. Digamos que su castigo por desobediencia es un poco peor que un ‘plan de mejora del rendimiento

indicó Elon Musk.

Hasta el momento, ni la presidenta Claudia Sheinbaum ni alguna institución del Gobierno de México han respondido a los señalamientos del empresario. No obstante, la publicación ha generado una ola de comentarios en la plataforma X.

Estados Unidos y sus señalamientos contra el gobierno de México

Las acusaciones de Elon Musk contra Claudia Sheinbaum se suman a la narrativa que ha impulsado el gobierno de Estados Unidos en relación con México. Diversos funcionarios, incluido el presidente estadounidense Donald Trump, han acusado al gobierno mexicano de presuntos vínculos con el narcotráfico.

Aunque el gobierno estadounidense y el propio Donald Trump no han señalado directamente a la presidenta, sí han lanzado acusaciones contra la administración mexicana, ejerciendo presión para que actúe con mayor contundencia frente a los cárteles de la droga, que —según el republicano— “controlan a México”.

Claudia Sheinbaum es una buena mujer, pero los cárteles gobiernan México. Perdemos a 300,000 personas por las drogas que llegan por la frontera sur, sobre todo. También por la frontera con Canadá (…) Tenemos que hacer algo con México

señaló Donald Trump el 3 de enero.

Acusaciones contra Claudia Sheinbaum surgen tras la muerte de “El Mencho”

Los señalamientos de Elon Musk contra la presidenta de México se producen pese a que el Gobierno de México anunció este domingo la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien fue abatido por fuerzas federales.

Tras el operativo, el exembajador de Estados Unidos en México y actual vicesecretario de Estado, Christopher Landau, celebró el hecho y lo calificó como un avance significativo para ambos países en la lucha contra el crimen organizado.

Los buenos somos más que los malos. Felicidades a las fuerzas del orden público de la gran nación mexicana

declaró Christopher Landau.

Por su parte, el presidente Donald Trump no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el operativo en el que fue abatido “El Mencho”. Sin embargo, Karoline Leavitt, vocera del republicano, elogió el trabajo de las fuerzas armadas mexicanas y destacó la cooperación bilateral.

La administración Trump también elogia y agradece a las fuerzas armadas mexicanas por su cooperación y la exitosa ejecución de este operativo

señaló Karoline Leavitt en redes sociales.

