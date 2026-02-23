¡USA empezó a demoler la 4T!: Alfredo Brena (17:35 h)

Oaxaca de Juárerz, 23 de febrero. La captura y ejecución del Mencho, pauta la medicina que le está aplicando Estados Unidos, a las dictaduras latinoamericanas. A Venezuela le hundió varias embarcaciones de trasiego de drogas, antes de capturar al dictador Maduro. A Cuba le ha suministrado un bloqueo marítimo y aéreo, para que no puedan narquear.

Inclusive, en el momento que se capturó al dictador Maduro y se le trasladó a los Estados Unidos, para juzgarlo, muchas personas pensaron que Venezuela, retornaba inmediatamente a la democracia, sacudiéndose a sus opresores. Pero no, no es tan fácil quitar del poder a los opresores, de un día para otro, sin causar una crisis en el país libertado.

Estados Unidos ha empezado a administrarle el medicamento a México, para acabar con el Narco Terrorismo. El Comando Sur de EE.UU. con 3 operaciones, ya mató a 11 mexicanos. Ocho de éstos fueron muertos, mar adentro, a la altura de Nayarit y Jalisco. Y los 3 restantes en el Caribe mexicano.

La operación del Comando Sur, terminó con 11 hombres muertos, sin pasar por juicio ni intervención mexicana. El 16 de febrero, el Comando Sur de Estados Unidos informó que la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear, ejecutó tres ataques en altamar contra embarcaciones que, según su inteligencia, eran operadas por organizaciones designadas como terroristas.

El saldo oficial fue de cuatro hombres muertos, en una primera nave en el Pacífico oriental, cuatro en una segunda embarcación en la misma región, y tres más en una tercera en el Caribe, sin bajas estadounidenses, pero un total de 11 muertos mexicanos.

La autoridad militar de EE.UU. no proporcionó nombres, nacionalidades ni coordenadas exactas de los ataques, ni precisó si existieron advertencias previas o maniobras de interdicción antes del uso de fuerza letal.

Las autoridades mexicanas no se han pronunciado, tras la muerte de ocho hombres de Nayarit en altamar, por un ataque del Comando Sur de Estados Unidos del 16 de febrero, y menos de los 3 muertos en el Caribe mexicano. Mientras en Nayarit y Jalisco, se realizaron homenajes y misas en memoria de los fallecidos.

Esta región es uno de los principales corredores del tráfico marítimo hacia Norteamérica, donde las organizaciones criminales suelen utilizar lanchas rápidas para transportar drogas, aunque los operativos comunes normalmente terminan en aseguramientos, detenciones y juicios.

El comunicado oficial del Comando Sur indicó que las embarcaciones estaban vinculadas a “organizaciones designadas como terroristas”, sin precisar cuáles, y bajo esa clasificación, Estados Unidos considera que puede emplear fuerza letal como herramienta legal.

Por ello, las personas a bordo no son detenidas ni enjuiciadas, sino neutralizadas directamente por razones de seguridad nacional.

Mientras tanto, las familias de los hombres exigen claridad sobre lo ocurrido en altamar y se despiden de ellos en medio de acciones bilaterales, que se presentan como colaboración entre México y Estados Unidos, aunque ahora, aparentemente sin intervención de autoridades mexicanas.

Lo que tenemos ahora es que los traficantes mexicanos, no van a poder narquear, ni en el Pacífico, ni en el Caribe. Se acabó el negocito, para narcos y políticos.

Y para dejar en claro que al enfermo se le está administrando su medicina, ayer domingo, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), sin la Secretaría de Seguridad, pero, en colaboración con los gringos. Detuvo al Mencho, aunque lamentablemente falleció, o en términos del Comando Sur de USA, fue neutralizado directamente por razones de seguridad. Cuando lo trasladaban al Distrito Federal.

Lo importante de la captura y ejecución del Mencho, es que el presidente Trump avanza en cuanto a su estrategia de derrocamiento de las dictaduras latinoamericanas. Específicamente con México, presionó a la Presidente Claudia, para que se hiciera un ajuste en los altos mandos de la SEDENA. Que llevó a persecución y captura del Mencho, por parte de la SEDENA, pero, sin la intervención de la Secretaría de Marina, ni de la Secretaría de Seguridad.

¿Así o más claro?

El narcotráfico es una importante fuente de ingresos de las dictaduras latinoamericanas. Y es por eso precisamente, que Trump les ha cerrado el espacio aéreo y las vías marítimas. Sin trasiego, aunque haya producción, ¡no hay negocio!

Y lo sucedido con El Mencho, no es precisamente que se vaya a acabar el CJNG, pero representa un golpe muy fuerte para Morena y la 4T. Porque el CJNG no sólo se dedica a traficar droga, sino que, también es parte importante en el Huachicol fiscal y clásico, en el control de masas, para el voto y el patrocinio de los periodos electorales, y porque tienen presencia; en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, en el Poder Judicial… y sobre todo, porque son una parte vital en las elecciones próximas, para la permanencia de Morena.

¡Suerte! y hasta los próximos Lunes y Jueves De Análisis Político

Twitter: @AlfredoBrena

Facebook: Alfredo Brena

Blog: AlfredoBrena.com

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir