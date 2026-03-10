Comando armado irrumpe en clínica del IMSS en Puebla y roba TODOS los medicamentos controlados (17:30 H)

Puebla, 10 de marzo. La madrugada de este lunes, un grupo de hombres armados y encapuchados protagonizó un violento asalto en la Instituto Mexicano del Seguro Social, luego de irrumpir en la Clínica 7 ubicada en el Infonavit San Bartolo, al sur de Puebla, para robar una cantidad considerable de medicamentos controlados.

El atraco ocurrió alrededor de las 04:00 de la madrugada, cuando aproximadamente cinco sujetos armados saltaron la barda del hospital para ingresar directamente al área de farmacia.

⚠️ Golpearon y amarraron al guardia para abrir la farmacia

De acuerdo con los primeros reportes, el único vigilante del lugar, un hombre de 35 años, fue sorprendido por los delincuentes mientras realizaba su ronda de seguridad.

Los agresores lo sometieron, golpearon y lo amarraron, exigiéndole las llaves de acceso al área donde se resguardan los medicamentos controlados.

Ante las agresiones y el temor de que la violencia escalara, el guardia entregó las llaves, permitiendo que los delincuentes ingresaran al área de farmacia para sustraer diversos fármacos de uso restringido.

El botín aún no ha sido cuantificado

Tras cometer el robo, los sujetos escaparon del lugar, dejando al vigilante amarrado. Minutos después, la víctima logró liberarse y reportó el ataque a las autoridades.

Elementos policiales acudieron al hospital para tomar conocimiento de lo ocurrido y dar inicio a las investigaciones.

Según los primeros informes, los responsables no lograron llevarse todos los medicamentos controlados, ya que habrían tenido complicaciones para extraerlos.

Inventario en curso

Personal administrativo del hospital se encuentra realizando un inventario detallado en el área de farmacia para determinar qué medicamentos fueron robados y el monto total del atraco.

Las autoridades también analizan posibles cámaras de vigilancia en la zona para intentar identificar a los responsables.

Cuando la violencia alcanza los hospitales

Los hospitales representan espacios destinados a salvar vidas, no a convertirse en escenarios de crimen. Este asalto evidencia cómo los medicamentos controlados se han convertido en un objetivo de alto valor para redes delictivas, un problema que obliga a reforzar la seguridad en instalaciones médicas donde se resguardan insumos críticos.

pueblaenlinea.com

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir