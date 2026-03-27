Oaxaca de Juárez despliega operativo de atención en territorio por Semana Santa (14:30 h)

Oaxaca de Juárez, 27 de marzo. Con el objetivo de garantizar una ciudad en orden, limpia y segura durante la temporada de Semana Santa, el Municipio de Oaxaca de Juárez puso en marcha un operativo especial de atención en territorio en distintos puntos de la capital.

En seguimiento a las instrucciones del presidente municipal Ray Chagoya, del 2 al 5 de abril, personal municipal se desplegará en zonas estratégicas del Centro Histórico y espacios de alta afluencia, con recorridos permanentes para brindar orientación a visitantes, atender reportes y reforzar las condiciones de limpieza en la ciudad.

Este operativo contempla la participación de diversas áreas del Gobierno Municipal, organizadas en turnos a lo largo del día, lo que permitirá mantener presencia constante en calles, plazas y corredores turísticos.

Además, se brindará acompañamiento durante eventos tradicionales como la Procesión del Silencio, en coordinación con instancias correspondientes, para facilitar el desarrollo ordenado de las actividades.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de trabajar en territorio, priorizando la atención directa y el bienestar de vecinas, vecinos y visitantes.

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