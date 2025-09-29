Hallan a dos hombres ejecutados en camino de terracería en Tehuantepec (23:00 h)

Edwin Meneses

Tehuantepec, Oax. 28 de septiembre. Dos hombres fueron localizados sin vida este domingo en un camino de terracería que conecta la carretera Transístmica con la colonia Flor de Azalea, en el municipio de Santo Domingo Tehuantepec.

De acuerdo con versiones de vecinos, minutos antes del hallazgo se escucharon al menos ocho detonaciones de arma de fuego en la zona, lo que generó alarma entre los habitantes, quienes dieron aviso a las autoridades.

Elementos de la Policía Municipal se trasladaron al lugar, donde encontraron los cuerpos tendidos sobre el camino, con visibles impactos de bala.

La zona fue acordonada y se dio aviso a personal de la Fiscalía General del Estado para el inicio de las diligencias correspondientes.

Hasta el momento, las víctimas no han sido identificadas y se desconoce el móvil del ataque. La Agencia Estatal de Investigaciones abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio.

