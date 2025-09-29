Ejecutan a motociclista en Tehuantepec durante la madrugada (08:00 h)

Edwin Meneses

Tehuantepec, Oax. 29 de septiembre. Un sujeto a bordo de una motocicleta fue ejecutado la madrugada de este lunes sobre la calle Plutarco Gallegos, en el barrio Santa María de esta ciudad, entre la zona conocida como el puentecito y el mercadito.

El cuerpo fue hallado en plena vía pública, en medio de la intensa lluvia que se registró durante la madrugada en la región del Istmo.

La presencia del cadáver generó la movilización de cuerpos de seguridad y emergencia, quienes acordonaron la zona.

La víctima vestía una playera de manga larga color beige, pantalón negro y tenis negros marca Nike. Hasta el momento no ha sido identificada oficialmente por las autoridades.

Elementos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes y ordenaron el levantamiento del cuerpo. Se abrió una carpeta de investigación por homicidio doloso para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

