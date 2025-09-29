En octubre la recta final de la temporada de lluvias en México (20:30 h)

Oaxaca de Juárez, 28 de septiembre. Estamos a punto de despedir septiembre y darle la bienvenida a octubre, uno de los meses más esperados del año por el arranque pleno del otoño. Con él, comienzan a descender las temperaturas y también llega la recta final de la temporada de lluvias en México.

Para que la lluvia no arruine tus planes en los próximos días, en El Heraldo de México te compartimos el pronóstico del lunes 29 de septiembre al miércoles 1 de octubre de 2025. Recuerda que, aunque se esperan precipitaciones fuertes en varias regiones del país, habrá estados donde el calor no cederá y los termómetros alcanzarán los 35 grados o más.

Pronóstico de lluvias para el lunes 29 de septiembre

Una nueva onda tropical se desplazará sobre la península de Yucatán, el sureste y sur del territorio nacional. Su interacción con canales de baja presión en el Golfo de México y con la vaguada monzónica cercana al Pacífico Sur ocasionará lluvias intensas en gran parte del país.

Lluvias muy fuertes a intensas en:

Zacatecas

Aguascalientes

Jalisco

Michoacán

Guanajuato

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Lluvias fuertes a muy fuertes en:

Durango

Estado de México

Puebla

Tabasco

Campeche

Chubascos con lluvias puntuales fuertes en:

Sinaloa

Nayarit

Colima

Guerrero

Morelos

Ciudad de México

Tlaxcala

Yucatán

Quintana Roo

Temperaturas mínimas

En contraste con las lluvias, las zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla registrarán temperaturas mínimas de 0 a 5 grados.

Recomendaciones

Ante estas condiciones, las autoridades llaman a la población a mantenerse informada de los avisos meteorológicos, protegerse de las lluvias y abrigarse en zonas frías, así como hidratarse en regiones donde el calor seguirá predominando.

