Guadalupe Díaz, sigue retenida en Tepuxtepec, dice que el Gobierno no la quiere; agremiados exigen su liberación (10:45 h)

Oaxaca de Juárez, 19 de abril. Agremiados al Sindicato Libertad bloquean la supercarretera Cuanopalan-Oaxaca a la altura del puente de Nochixtlán en exigencia de la liberación de su dirigente Guadalupe Díaz Pantoja.

Y es que tras un conflicto de tránsito, la líder del Sindicato Libertad fue retenida por habitantes de Santo Domingo Tepuxtepec en la región Mixe quienes acusan de su personal lesionó a dos pobladores por disparos de arma de fuego.

Según trascendió las autoridades municipales de esa localidad piden la cantidad de 2 millones de pesos para la liberación de la dirigente, su esposo y dos personas más.

Hasta el momento, las autoridades encargadas de la seguridad en el estado no se han pronunciado al respecto y mientras Díaz Pantoja permanece retenida en la comunidad.

En tanto, esta mañana a través de redes circularon un video donde se observa a la líder dialogar con los habitantes de Tepuxtepec, quien les menciona que no ha pedido la intervención del Gobierno ni de su gente para su liberación, “a mí el Gobierno ni me quiere, me quería matar, por ello una persona me acompaña para mi seguridad”, señala Díaz Pantoja a los pobladores.

Negó que ella esté presionando al gobierno, “si interviene lo hará por las leyes que existen”, expresa en el video en donde se aprecia rodeada de los vecinos en la plaza de la comunidad.