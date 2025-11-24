Gran respuesta al festival de atletismo de la LED UABJO 2025 (11:00 h)

Oaxaca de Juárez, 24 de noviembre. Con diversas distancias de competencia y la participación de cinco clubes oaxaqueños, las academias deportivas de la Licenciaturas en Entrenamiento Deportivo de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), realizaron su festival de atletismo.

Los jóvenes atletas pusieron a prueba su velocidad y resistencia en las emocionantes pruebas de 50, 100, 200, 300 y 400 metros planos. Las pruebas incluyeron la participación tanto de la rama femenil como varonil. En este festival de atletismo se dieron cita los alumnos del Club Painanis, el Club Tigres, las academias deportivas, los representantes de Squalo Multisport, así como los alumnos de Búhos Zaachila.

Además de la actividad atlética, el evento permitió que entraran en acción los jueces del club de arbitraje de la Licenciatura en Entrenamiento Deportivo, quienes con gran determinación y eficacia colaboraron en la sanción de las acciones, tanto en el festival de atletismo, como en la carrera atlética de 5 kilómetros y de 50 metros, organizada por el jardín de niños Luz Colmenares Martínez.

Con relación a este nuevo club de arbitraje, recientemente se realizó la presentación oficial de esta primera generación de árbitros y jueces. Los estudiantes que han decidido llevar su pasión por el deporte, podrán aplicar sus conocimientos para sancionar las disciplinas de baloncesto, futbol, atletismo, activación física y voleibol.

El nuevo club de arbitraje se establece como un espacio de aprendizaje práctico y teórico de alto nivel, con el objetivo de que los estudiantes de la Facultad de Cultura Física y Deporte, conviertan sus conocimientos del deporte en una habilidad técnica y aplicable, abriendo sus puertas a nuevas oportunidades laborales y de crecimiento profesional en eventos amateurs, locales y regionales.

