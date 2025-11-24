Concluyen platicas informativas sobre el programa “Todo en Uno” de la Fiscalía General del Estado en los 14 mercados de la capital (10:45 h)

Oaxaca de Juárez, 24 de noviembre. Con el objetivo de fortalecer la seguridad y brindar atención inmediata ante situaciones de riesgo, el Gobierno Municipal de Oaxaca de Juárez por medio de la Secretaría de Gobierno y Territorio y la Dirección de Mercados, en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), recorrió los 14 mercados de la capital, así como el jardín Sócrates y el kiosco, para informar oportunamente a comerciantes el programa “Todo en Uno”.

Durante este encuentro, representantes de la FGEO explicaron el funcionamiento de la plataforma digital, cuya función es centralizar la atención ciudadana a través de canales accesibles como WhatsApp, permitiendo una comunicación directa, profesional y oportuna entre la ciudadanía y las autoridades.

El proyecto “Todo en Uno” ofrece atención cercana y profesional, canalización directa a áreas especializadas y tiene respuesta las 24 horas y los 7 días de la semana.

Este esfuerzo interinstitucional busca fomentar la cultura de la denuncia, mejorar la seguridad en espacios públicos y garantizar un entorno ordenado para las y los comerciantes, así como para las y los consumidores que visitan diariamente este importante punto comercial de la capital.

Con estas acciones, el Municipio de Oaxaca, encabezado por el presidente RayChagoya, reafirma su compromiso de trabajar de la mano con las autoridades estatales, para fortalecer la paz y el orden en estas zonas clave para la economía local.

