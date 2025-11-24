Paro Nacional de Transportistas 24 de noviembre de 2025 EN VIVO (11:10 h)

Oaxaca de Juárez, 24 de noviembre. ¡Toma tus precauciones! Transportistas inician paro nacional este lunes 24 de noviembre de 2025.

La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) anunció un megabloqueo para este lunes, pero se prevé que a la movilización se unan también el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y el Movimiento Agrícola Campesino (MAC).

Un total de 20 organizaciones se unieron a este movimiento.

¿El motivo? Exigir seguridad en todas las carreteras de México, con “cero robos”, “cero extorsiones”, “cero asesinatos” y “cero desaparecidos”.

“Agotamos el diálogo. Nos sentamos en sus mesas, creímos en su palabra y esperamos. ¿Y qué recibimos? Un gobierno que no escucha, no gobierna y no razona. Un sistema que impone caprichos y viola los mismos acuerdos que firmaron”, sentenció la FNRCM.

Paro nacional de transportistas en vivo

Desde las 06:30 horas de este lunes 24 de noviembre se inició la movilización en varios puntos carreteros del país.

En Hidalgo se iniciaron movilizaciones en el Arco Norte.

En Autopista Toluca-México, cerca del km 049+000 se registra presencia de personas en el punto de la bifurcación de la Autop. México-Toluca, dirección CDMX.

La carretera México-Toluca, del tramo La Marquesa-Toluca, con dirección CDMX, también registra presencia de manifestantes.

En Querétaro, se registra cierre total en ambos sentidos de circulación por presencia de personas, cerca del km 148+000 de la autopista México-Querétaro.

En Zacatecas hay cierre parcial a la circulación cerca de la Caseta de cobro Calera en el km 026+850 de la carretera Zacatecas-Durango, del tramo Zacatecas-Víctor Rosales.

, hay manifestantes cerca de la Caseta de cobro “Peñón-Texcoco” en el km 000+860 de la autopista Peñón-Texcoco con direccion a , lo que provocó cierre parcial de la vía. También en Edoméx, se reporta paro cerca de la Caseta de cobro No. 4 Tepotzotlán en la autopista México – Querétaro.

AIFA lanza alerta a viajeros

El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles lanzó una alerta a viajeros por las potenciales movilizaciones en las vías aledañas. Entre las carreteras afectadas se contemplan: Autopista México – Toluca, Autopista México – Querétaro, Autopista México – Pachuca, Autopista México – Puebla.

SEGOB ofrecerá conferencia por paro de tansportistas del 24 de noviembre

Ante estos hechos, la Secretaría de Gobernación (SEGOB) informó que su titular, Rosa Icela Rodríguez dará una conferencia de prensa a las 10:00 horas en la sede de la dependencia.

Previo a este anuncio, la propia Segob invitó a los manifestantes a una mesa de diálogo a las 11:00 horas de este lunes, e hizo un llamado a evitar afectaciones a la ciudadanía.