Gobierno Municipal acerca servicios y atención directa al Barrio de Xochimilco(15:00 h)

2025/11/04  De Redacción ADN
0


Oaxaca de Juárez, 4 de noviembre. El Municipio de Oaxaca de Juárez invita a las y los ciudadanos a participar en una nueva jornada de Diálogos Vecinales, que se llevará a cabo este miércoles 5 de noviembre a las 10:00 horas en el Barrio de Xochimilco, sobre la calle Dr. Gilberto Bolaños Cacho.

Este espacio de atención directa con el gobierno municipal busca fortalecer la participación ciudadana y ofrecer servicios gratuitos de distintas dependencias municipales, estatales y federales.

Entre los servicios ofertados se encuentran la atención del IMSS con módulos de vacunación contra COVID-19, neumococo e influenza, y orientación sobre servicios médicos, pensión y afiliación para personas trabajadoras independientes.

Asimismo, el DIF Municipal brindará servicios de medicina general, nutrición, psicología, terapia física y odontología, mientras que las cajas recaudadoras municipales permitirán realizar pagos de predial, panteones y comercio establecido.

El Registro Civil ofrecerá expedición de actas de nacimiento, y se contará con pláticas de prevención del delito a cargo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Protección Civil.

Con el programa Diálogos Vecinales, el gobierno municipal refrenda su compromiso de acercar los servicios públicos y fortalecer la confianza con las y los vecinos, escuchando de manera directa sus necesidades para seguir transformando juntos la capital.

