Tragedia en el futbol: Reconocido entrenador muere en pleno partido tras sufrir un paro (14:00 h)

Oaxaca de Juárez, 4 de noviembre. El futbol se encuentra de luto, luego de que el entrenador, Mladen Zizovic murió a los 44 años de edad después de sufrir un paro cardíaco durante un partido de la Primera División de Serbia.

Así fue el lamentable momento

Todo ocurrió al minuto 22 del juego entre FK Radnicki y Mladost, en el Estadio de la Juventud, cuando el técnico, de origen bosnio, se desvaneció sobre el césped.

De inmediato ingresaron los cuerpos médicos para intentar reanimarlo en el terreno de juego. Pese a la angustia, el partido continuó por unos minutos; sin embargo, la tragedia llegó, ya que les notificaron que Mladen Zizovic había perdido la vida.

Como era de esperarse, el encuentro se detuvo y la reacción de los futbolistas fue desgarradora, principalmente del FK Radnicki, club al que dirigía. La mayoría se llevó las manos al rostro y la cabeza para luego desvanecerse sobre el campo, mientras soltaban algunas lágrimas por la impactante noticia.

Federación Serbia reacciona

Mediante un comunicado, la Federación Serbia de Futbol lamentó la muerte del entrenador de 44 años de edad, calificando como incrédula la noticia y como una gran pérdida para el balompié local, ya que era bastante conocido no solo en su país de origen, sino también en el deporte serbio.

“La Federación Serbia de Futbol ha recibido con pesar e incredulidad la noticia del repentino fallecimiento del entrenador del FK Radnicki 1923, Mladen Zizovic, quien murió durante el partido de la Superliga Mozzart Bet entre el Mladost y el Radnicki 1923 en Lucani. Su pérdida representa una enorme tragedia para toda la comunidad futbolística”, lamentó.

