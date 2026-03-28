Gobierno de Oaxaca confirma que fueron 7 los muertos en el Istmo (22:59 h)

Oaxaca de Juárez, 27 de marzo. El Gabinete de Seguridad refuerza las acciones de seguridad en diferentes puntos del Istmo de Tehuantepec, luego que dos brotes de violencia en la región, dejaron como saldo siete personas sin vida, por lo que se realizan las labores interinstitucionales con el objetivo de garantizar la seguridad para la población.

A través de un comunicado, la administración de Salomón Jara señaló que, luego de tener conocimiento de los hechos, el Gabinete de Seguridad de Oaxaca implementó un operativo en la región del Istmo, focalizado en Matías Romero y Juchitán de Zaragoza, con presencia en las calles como acción de contención inmediata.

Las investigaciones al respecto, en primera instancia, permiten establecer la forma en que ocurrieron ambos hechos, además de tener elementos para trazar las rutas que permitan dar con el paradero de los responsables.

Los hechos ocurrieron la noche de este viernes, uno de los eventos sucedió en la colonia Las Flores de Matías Romero, donde una agresión con disparos de arma de fuego dejó como saldo cuatro personas sin vida.

En tanto que, el segundo evento sucedió en la agencia municipal de La Venta, en Juchitán, donde personas armadas realizaron disparos, dejando a tres personas sin vida, entre ellas a una niña de 6 años de edad.

El Gabinete de Seguridad trabaja en conjunto para que estos hechos no queden impunes y que este tipo de brotes de violencia no se repitan, por lo que se trabaja de forma coordinada para garantizar la seguridad en estas comunidades.

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