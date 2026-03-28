Ataque armado deja a una familia sin vida en La Venta, municipio de Juchitán de Zaragoza (21:45 h)

2026/03/27  De Redacción ADN
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Edwin Meneses

La Venta Juchitán, Oax. 27 de marzo. Tres integrantes de una familia fueron asesinados a balazos por sujetos fuertemente armados en la comunidad de La Venta, perteneciente al municipio de Juchitán de Zaragoza.

De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas viajaban a bordo de un automóvil color negro cuando fueron perseguidas por hombres armados, quienes abrieron fuego contra la unidad con armas largas.

Testigos señalaron que la familia intentaba escapar de sus agresores, sin embargo, fueron alcanzados y el vehículo recibió más de treinta impactos de bala, lo que provocó la muerte de los tres ocupantes.

Tras la agresión, familiares intentaron auxiliar a las víctimas y trasladar a las dos mujeres, madre e hija, pero lamentablemente ya no contaban con signos vitales, por lo que fueron regresadas a su domicilio ubicado sobre la calle Independencia de la población.

Las víctimas fueron identificadas como Félix y Fátima, quienes eran esposos, así como su hija de seis años de edad. Elementos de seguridad acudieron al lugar para acordonar la zona, mientras personal ministerial realizó las diligencias correspondientes e inició la carpeta de investigación por estos hechos violentos.

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