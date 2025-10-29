Garantizan Panteones Seguros y Limpios para el Día de Muertos (16:30 h)

2025/10/29  De Redacción ADN
Oaxaca de Juárez, 29 de octubre. Con el compromiso de proteger la salud y seguridad de las familias oaxaqueñas, el Municipio de Oaxaca de Juárez, en coordinación con los Servicios de Salud de Oaxaca, lleva a cabo acciones preventivas de termonebulización en los panteones General, Jardín y Exmarquesado, como parte del programa “Panteones Seguros”.
Estas labores forman parte de la estrategia integral por una ciudad limpia, ordenada y segura, que refuerza las tareas de saneamiento y control larvario previo a la celebración del Día de Muertos, garantizando espacios listos y saludables para quienes visitan a sus seres queridos.
Además se informa que del 31 de octubre al 2 de noviembre, los camposantos municipales estarán abiertos en los siguientes horarios:
•Panteón General: de 07:00 a 24:00 horas
•Panteón San Miguel: de 07:00 a 24:00 horas
•Panteón Marquesado: de 07:00 a 18:00 horas
•Panteón Xochimilco: de 07:00 a 18:00 horas
•Panteón Jardín: de 07:00 a 19:00 horas
El Ayuntamiento reitera su compromiso con la salud pública y la preservación de nuestras tradiciones, invitando a la ciudadanía a participar con responsabilidad en estas festividades que mantienen viva la esencia de Oaxaca Capital, eternamente viva 2025.
