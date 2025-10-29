Condena S-22 acciones de represión política e intento de desalojo por el Gobierno de la Primavera Oaxaqueña (16:15 h)

Oaxaca de Juárez, 29 de octubre. La dirigencia de la Sección XXII encabezada por Yenny Aracely Pérez Martínez condenó las acciones de represión política, agresiones mediáticas y actos de hostigamiento perpetrados en las últimas horas por el Gobierno del Estado de Oaxaca y sus operadores políticos.

“Denunciamos el intento de desalojo del campamento instalado en el corredor del Palacio de Gobierno por supervisores y jefes de sector del estado de Oaxaca, quienes se mantienen en resistencia pacífica exigiendo el reconocimiento de sus recategorizaciones y la defensa de sus derechos”.

Aquí el comunicado emitido por la dirigencia sindical:

