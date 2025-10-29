En México el 68.2% de las mujeres consideran que su ciudad es insegura para vivir (17:00 h)

Oaxaca de Juárez, 29 de octubre. En México el 68.2% de las mujeres consideran que su ciudad es insegura para vivir. Este nivel es significativamente mayor respecto de la percepción de los hombres.

Al corte de septiembre del 2025 se observó que seis de cada 10 mexicanos adultos (63%) consideró que la localidad en la que reside es peligrosa en términos de inseguridad.

De acuerdo con cifras de la ENSU (Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana) del Inegi, esta percepción es significativamente más grave para las mujeres; el 68.2% de ellas se siente insegura en su ciudad.

Por su parte, para los hombres esta cifra se reduce a 56.7 por ciento.

En el desglose por género también se observa que las mujeres se sienten más inseguras en todos los lugares, tanto públicos como privados.

Destaca que incluso dos de cada 10 mujeres considera que su propia casa y su escuela son inseguras; y tres de cada 10 dijeron sentirse inseguras también en sus lugares de trabajo.

El Economista

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir